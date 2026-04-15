Популярна руска инфлуенсърка към Путин: Хората се страхуват от вас ВИДЕО

Виктория Боня е популярна руска лайфстайл инфлуенсърка, която има над 700 хиляди харесвания в Instagram. Рускинята използва профила си, за да оправи критика към господаря на Кремъл Владимир Путин.

Виктория, която не живее в Русия, се обърна директно към Путин.

“Владимир Владимирович, хората се страхуват от Вас. Обикновените хора се страхуват от Вас - блогърите, артистите се страхуват, губернаторите се страхуват от Вас. А вие сте президентът на нашата страна. Струва ми се, че не бива да се страхуваме“, каза инфлуенсърката.

46-годишната Виктория споделя, че самата тя не се страхува от кремълския лидер, дори напротив - подкрепя го и го смята за силен политик, който просто е зле информиран. Във видеото тя споменава проблеми, за които според нея никой губернатор не го информира.

"Най-плашещото е, че това се случва, защото вие, Владимир, не знаете какво се случва в страната. Не ви се предоставя точна информация", каза още във видеото Боня.

Критика от един инфлуенсър

Критиката ѝ е в съответствие с някои експерти, които казват, че Путин се е обградил с подчинени и такива, които са твърде уплашени, за да му се противопоставят, както и с корумпирани олигарси, които са изправени пред разруха, ако политиката му се промени.

"Хората страдат много днес“, продължава Боня.

"Бизнесът умира - малкият и средният бизнес. Хората губят пари", каза още Виктория и предупреждава, че ситуацията може да се влоши, ако бъде игнорирана.

"Знаете ли до какво води това? Ще ви кажа. Хората ще се уморят да се страхуват. Те са притиснати като пружина - и един ден тази "пролет" ще се счупи", категорична е инфлуенсърката.

Боня подчерта поредица от кризи, за които казва, че се крият от президента, включително смъртоносни наводнения в Дагестан, ужасяващ нефтен разлив, който разруши плажовете в топ курорта Анапа, икономически натиск върху малкия бизнес, хронични забрани в социалните медии и интернет ограничения, които осакатиха онлайн предприемачите, и нарастващ брой хора, напускащи Русия.

Много от проблемите са свързани с войната в Украйна - за която на руснаците е забранено да се оплакват.

Видеото - озаглавено "Обръщение към Владимир Владимирович Путин. От всички загрижени руснаци“ - бързо стана вирусно, събирайки над 6,6 милиона гледания и над 370 000 харесвания за по-малко от 12 часа.

В 18-минутното видео тя изброява проблеми, за които според нея регионалните власти не съобщават правилно на Путин. Сред тези проблеми Виктория спомена помощта към засегнатите от наводнението в руската република Дагестан, петролния разлив близо до град Анапа на руското черноморско крайбрежие, след като два танкера се сблъскаха там през декември 2024 г., както и скорошни прекъсвания в интернет мрежата.

Виктория Боня е позната от руско риалити шоу и има почти 13 милиона последователи в Instagram. Предполага се, че в момента живее в Монако, но има огромна база последователи в Русия.

"Не можеш да се отнасяш с хората така, да ги лишаваш от всичко. Какво искаш - да създадеш глад?“, казва още във видеото Боня.