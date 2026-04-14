“Отровното царство“ на Путин: Учени, секретни лаборатории, тестване на токсини върху хора

Появиха се категорични нови подробности за лабораториите за отравяния на режима на Владимир Путин, където се усъвършенстват токсични вещества, за елиминиране на враговете.

Експерименти върху хора се провеждат в разпростираща се мрежа от тайни структури, разкриващи злото, което стои в основата на неговото репресивно управление.

Разследващо издание "Проект“ разкри, че изумителните 3500 души са заети в програмите за отравяния.

Сред операциите, базирани на смъртоносни токсини от тази изкривена империя, бяха атаката с "Новичок“ през 2018 г. срещу бившия шпионин на ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия във Великобритания, както и по-късното отравяне на политическия враг номер едно на Путин Алексей Навални.

Таен научен център в Москва

В центъра на мрежата се намира малко известен научен център в Москва, наречен "Сигнал“, създаден по пряка заповед на Путин през 2010 година.

Според изтекли данни за персонала, центърът с 500 служители е способен да синтезира смъртоносни токсини, да изучава как да се избегне откриването, да тества вещества върху животни и хора, да разработва системи за доставяне и "редактиране на гени“.

Зловещият институт се управлява от смесица от висши учени и служители по сигурността, включително бивш служител на ФСБ, с предполагаеми връзки с оперативни лица, замесени в нашумели отравяния.

"Проект“ твърди, че центърът работи в тясно сътрудничество с граждански институции, включително Московския държавен университет и Руската академия на науките.

Началник на "Сигнал“ е Артур Жиров, специалист по аналитична химия на токсични вещества - преди това е работил в 27-ми научен център на Министерството на отбраната и 33-ти централен институт на МО.

Човешки опитни зайчета

Научният център "Сигнал" е директно свързан с Научноизследователския институт по военна медицина (GNIIM VM MO), единствената организация на Министерството на отбраната, оторизирана от 2015 г. да провежда експерименти с хора върху "здрави войници-доброволци“.

Там директорът Сергей Чепур наблюдава тестове на артилерийски снаряди, нервно-паралитични лекарства и защитно оборудване в клиника със 100 легла.

Твърди се, че "доброволците“ са били изложени на ефекти от артилерийски взривове, експериментални лекарства и екстремен физиологичен стрес.

Нескритата цел, според вътрешни документи, е да се определи как най-добре да се "унищожи или обезвреди вражески персонал“.

Съобщава се, че човешки опитни зайчета са претърпели неврологични смущения, скокове на кръвното налягане и когнитивни нарушения по време на опитите.

Чепур е информирал офицерите от военното разузнаване на ГРУ, отговорни за отравянето на Скрипал в Солсбъри.

Друга част от империята на отравянията е Държавният изследователски институт по органична химия и технологии в Шихани (град в Саратовска област, бел. ред.), на приблизително 853 км югоизточно от Москва.

Експерти предупреждават, че дори и да бъдат етикетирани като "доброволни“, подобни експерименти повдигат сериозни етични опасения поради натиска на военната йерархия.

"Проект" твърди, че системата представлява държавно управляван токсикологичен комплекс, съчетаващ разработване, откриване и противодействие на отрови под надзора на руските служби за сигурност.

Кремъл не е коментирал твърденията.

Ако бъдат потвърдени, откритията биха сочили към една от най-обширните съвременни програми за експерименти с хора, фокусирани върху оръжия, свързани с държавен апарат за сигурност, наподобяващ зловещи операции в Съветския съюз и нацистка Германия.