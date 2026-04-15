Тимчо Муцунски: Критериите от Копенхаген и реформите в ЕС са ключови за разширяването

Министърът на външните работи Тимчо Муцунски заяви, че процесът на европейска интеграция трябва да се основава на изпълнението на критериите от Копенхаген, но същевременно подчерта, че готовността на Европейския съюз за вътрешни реформи е необходима и за приемането на нови членове, съобщава МИА.

На съвместна пресконференция с белгийския министър на външните работи Максим Прево, Муцунски подчерта, че Република Северна Македония оценява продължаващата и принципна подкрепа на Белгия по пътя ѝ към членство в ЕС.

„Разговаряхме и за необходимостта от мъдри, но и смели геостратегически решения във време, когато европейската архитектура на сигурност е изправена пред сериозни изпитания“, заяви Муцунски.

Муцунски посочи, че двете страни са изградили силно партньорство през последните десетилетия и обяви по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството, особено в икономиката, с цел увеличаване на инвестициите и търговията. Той също така приветства солидарността на Белгия след трагедията в Кочани.

„През последните три десетилетия изградихме силно приятелство, интензивен политически диалог и стабилно партньорство. Ясно изразих нашата решимост и занапред да развиваме приятелството с Кралство Белгия и да го задълбочаваме на основата на взаимно уважение, доверие и обща отговорност за стабилността и просперитета на региона и по-широко. Специален акцент поставихме върху развитието на икономическото сътрудничество“, каза Муцунски.

От своя страна Максим Прево заяви, че Северна Македония може да разчита на Белгия като надежден съюзник в процеса на европейска интеграция. Той подчерта, че двустранните въпроси не трябва да възпрепятстват присъединяването към ЕС и че процесът трябва да бъде надежден и основан на заслуги.

Прево обаче подчерта, че напредъкът изисква изпълнение на поетите ангажименти, включително реформи, върховенство на закона и конституционни изменения, договорени през 2022 г. Същевременно той подчерта, че Европейският съюз (ЕС) трябва да предостави ясни гаранции, че няма да има нови блокажи, след като условията бъдат изпълнени.

Белгийският министър оцени институционалната стабилност на страната като положителна основа за продължаване на реформите, особено в борбата с корупцията и укрепването на независимостта на съдебната система.