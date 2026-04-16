Бивше гадже на Гришо, което скочи на Путин, може да е агент на Кремъл?

Бивша руска телевизионна звезда с милиони онлайн последователи предупреди президента Владимир Путин в популярно видео, че е загубил връзка със собствения си народ, тъй като рейтингът му на одобрение падна до най-ниското си ниво от повече от четири години.

Виктория Боня придоби национална слава, след като участва в "Дом 2", руският еквивалент на "Биг Брадър". По-късно тя стана водеща на шоуто и е успешен модел с 13 милиона последователи в Instagram - приложение, което е забранено в Русия. У нас Боня е позната като една от бившите приятелки на първата ни ракета в тениса Григор Димитров.

В 18-минутно видео в Instagram 46-годишната Боня заяви, че говори от името на руския народ, защото Путин не получава точна информация от своите служители.

"Има огромна, дебела стена между вас и нас, обикновените хора", каза тя, добавяйки, че служителите се "страхуват" да кажат на Путин какво наистина се случва в страната. "Хората се страхуват от вас, блогърите, артистите се страхуват от вас, губернаторите се страхуват от вас. Но вие сте президент на нашата страна. Не мисля, че трябва да се страхуваме."

Тя описа публикацията си като "Апел към Владимир Владимирович Путин. От всички загрижени руснаци."

Видеото на Боня има над 20 милиона гледания и около 60 000 коментара.

"Жалко е, че и Путин няма да чуе това", написа един потребител в Instagram.

Смята се, че руският президент не използва интернет, който той веднъж определи като "проект на ЦРУ".

"Браво, Виктория!", написа друг.

Апелът ѝ дойде, когато рейтингът на одобрение на Путин падна за четвърти пореден месец от 75% на 67,8%, според ВЦИОМ, държавната социологическа агенция. Това беше и исторически най-ниско ниво от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Боня подчерта икономическите проблеми, каза, че властите не са предоставили подкрепа на жертвите на неотдавнашните наводнения в Дагестанския регион и не са обяснили масовото избиване на добитък в Сибир, което остави много фермери без препитание. Тя също така критикува действията на Кремъл за ограничаване на интернет.

"Хората крещят с цяло гърло в момента. Ограбили са им всичко, което имат, и то все още им се отнема. Бизнесът умира", каза тя. "Хората търсят в Google "как да напуснат Русия". Това е една от най-популярните заявки за търсене в момента."

Въпреки критиките си, тя бързо подчерта, че не е против дългото управление на Путин.

"Ние ви подкрепяме и смятаме, че сте много силен политик. Но има много неща, които не знаете", каза тя.

Но ако не е против Путин, дали не играе с Кремъл?

Популярният прокремълски уебсайт предположи, че Боня може да е била вербувана от западните разузнавателни служби. Въпреки че Боня преди това е критикувала войната в Украйна, тя не е член на руското опозиционно движение и често пътува до Москва от дома си в Монако.

Коментарите ѝ бързо бяха повторени от Айза, телевизионна водеща и блогърка с четири милиона последователи в Instagram.

"Много информация не стига до Путин", каза тя. "Но президентът трябва да знае какво се случва в страната."

Критиците заявиха, че публикациите са отличен пример за тенденцията в Русия да се обвиняват за всички проблеми на страната злонамерени служители, които подкопават добрите намерения на благосклонния владетел. Феноменът е известен като синдром на "добрия цар, лошите боляри", препратка към феодалната аристокрация по време на царската епоха.

Други видяха ръката на кремълските спин доктори зад избухването на Боня. Иван Жданов, бившият ръководител на ФБК, антикорупционната група, основана от Алексей Навални, покойния лидер на опозицията, каза, че подозира Сергей Кириенко, водещ служител на Кремъл, че е организирал внимателно формулираната критика.

"Има много проблеми и критики. Тя подкрепя критиките, но отклонява удара от Путин", написа той в X.

Други казаха, че Боня може просто да е търсила "хайп", за да привлече повече онлайн последователи.

"Обичам родината си"

Впоследствие Боня публикува последващо видео в отговор на вниманието, което е получило нейното обръщение. Тя каза, че журналисти са се свързали с нея след публикуването на видеото, включително Юрий Дуд, както и независимият руски оператор TV Rain и независимият руски разследващ сайт The Insider, но че тя няма намерение да дава интервюта.

"Момчета, ние имаме различни цели. Не давам никакви интервюта. Обичам страната си, няма да я предам. Аз съм за страната, за народа. Нямам какво повече да кажа. Не съм някаква опозиционна фигура. Никога не съм била и не планирам да бъда. Аз съм просто човек със сърце", каза Боня.