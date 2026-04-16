Белият дом проверява: защо мистериозно умират и изчезват американски учени?

Белият дом проучва твърдения, че смъртта или изчезването на все по-голям брой учени през последните три години може да са свързани.

До момента няма доказателства, които да предполагат, че смъртта и изчезването на учените са свързани. Но онлайн започнаха да се разпространяват конспиративни теории, които предполагат, че това може да е така.

По време на брифинг в Белия дом в сряда, репортер на Fox News попита Каролайн Ливит, прессекретарка на президента Тръмп, за десет учени, които са изчезнали или починали от средата на 2024 г. и "се съобщава, че са имали достъп до класифицирани ядрени или аерокосмически материали".

Ливит каза, че администрацията на Тръмп планира да проучи информацията.

"Не съм говорила със съответните ни агенции за това. Със сигурност ще го направя и ще ви дадем отговор. Ако е вярно, разбира се, това определено е нещо, което мисля, че тази правителствена администрация би сметнала за работа, която си струва да се проучи", каза тя.

Кои са изчезналите?

Стивън Гарсия, 48-годишен държавен изпълнител, е изчезнал миналия август в Ню Мексико, според съобщения от тази седмица. Според Daily Mail, Гарсия е бил видян за последно да напуска дома си в Албакърки пеша и да носи пистолет. Източник е съобщил на изданието, че Гарсия е работил за Националния кампус за сигурност в Канзас Сити, федерален обект, който произвежда неядрени материали за националните отбранителни системи, според Министерството на енергетиката на САЩ.

The Times поиска от кампуса за сигурност потвърждение за неговата заетост.

През февруари Уилям Нийл Маккасланд, пенсиониран генерал от ВВС, изчезна. Той също беше видян за последно близо до дома си в Албакърки.

68-годишният Маккасланд е оставил телефона и очилата си у дома. Неговите туристически обувки, портфейл и револвер калибър .38 не са открити, съобщи офисът на шерифа на окръг Берналило миналия месец, добавяйки:

"Въпреки че в момента няма доказателства, сочещи за умишлено убийство, разследващите проучват цялата налична информация, тъй като случаят остава активен."

Офисът отбеляза, че не е получил потвърдени наблюдения или видеоклипове, показващи Маккасланд да напуска района.

Според Военновъздушните сили, Маккасланд е бил отговорен за управлението на програмата за наука и технологии на военния клон на стойност 2,2 милиарда долара.

Ерик Бърлисън, конгресмен от републиканците, представляващ Мисури, публикува в социалните медии миналия месец:

"Изчезването на множество учени и военни, свързани с напреднали изследвания, е дълбоко обезпокоително. Вече поисках намесата на ФБР и ние ще продължим да настояваме за отговори."

Онлайн детективи-аматьори свързват изчезванията със смъртта през 2023 г. на Майкъл Дейвид Хикс, 59-годишен изследовател от НАСА

Той е служил в научните екипи на проекта за тестване на пренасочване на двойни астероиди и мисията на НАСА Deep Space 1, наред с други, според Американското астрономическо дружество. Причината за смъртта му е посочена като "атеросклероза сърдечно-съдово заболяване" и е отбелязано, че е "естествена". Според записи на медицинския експерт на окръг Лос Анджелис, разследването на случая все още е отворено.

Също в Лос Анджелис, 60-годишната Моника Реза изчезна миналия юни, докато се разхождаше в Националната гора Анджелис. Според профила ѝ в LinkedIn, тя е работила в Aerojet Rocketdyne, производител на отбранителна и космическа техника, в продължение на десетилетия.

Други изчезнали учени включват Джейсън Томас, биолог от Novartis, видян за последно през декември, и служителите на Националната лаборатория в Лос Аламос Антъни Чавес, на 78 години, и Мелиса Каслас, на 45 години.

Съществуват и спекулации за смъртта на Франк Майвалд, 61-годишен учен от НАСА, Нуно Лурейро, 47-годишен португалски професор по ядрени науки в Масачузетския технологичен институт, и Карл Грилмайър, 67-годишен канадски астрофизик.

През февруари 29-годишният Фреди Снайдер беше обвинен в убийството на Грилмайър в Калифорния. Не беше ясно дали Снайдер и Грилмайър имат някаква връзка.

Смята се, че Клаудио Мануел Невес Валенте, 48-годишен мъж, който се самоубил, след като уж е убил двама студенти от университета Браун миналия декември, е убил и Лоурейро.