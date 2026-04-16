Иран няма карти, блокадата разрушава икономически режима на моллите

Иран обмисля свободен коридор през Ормузкия проток при евентуална сделка със САЩ, а войната в Персийския залив доведе до сериозни смущения в световните доставки на петрол и газ.

Режимът на моллите

"В момента Иран няма карти, защото блокадата разрушава икономически режима на моллите, тъй като 90% от тяхната морска търговия минава през този пролив и те го губят около 435 млн. долара на ден. Тук не е спряна само петролната търговия на Иран, но и търговията на страната с храни, тъй като Иран е най-големият купувач в Близкия изток на зърно и маслодайно семе - общо 14 млн. тона", каза журналистът Огнян Дъскарев в студиото на "България сутрин".

Той припомни, че са блокирани и другите пристанища на Иран.

"Положението е много лошо, още повече, че от началото на войната Иран лъже и манипулира световните финансови агенции, дори агенция Bloomberg, която съобщи, че Иран печели по 100 млн. долара на ден. Данните, които подават моллите, са за натоварените танкери, а не продадените танкери. Тази тактика е много евтина. Те я използват от 2018-2019 година, за да избегнат санкциите. Те твърдят, че не продават много", допълни Дъскарев.

По думите на журналиста проф. Валерий Тодоров проблемът е, че преговорите не са преки, а с водят с посредници.

"Иран разговаря с Пакистан, резюмето от основните точки на разговорите Пакистан предава на САЩ. Това е като сито, от което се отсява по-едрото. Джей Ди Ванс каза, че примирието е на един сантиметър, но този сантиметър са главните теми. Тези 420 кг обогатен уран - 60%, другият уран е 25%, въпросът за контрола над проливите, въпросът за компенсациите. Дотук Иран е изчислил, че щетите са около 270 млрд. долара, което означава, че икономиката е в колапс", подчерта проф. Тодоров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че международната търговия и енергийният пазар ще изпитват затруднения и след примирието.

"Трябва да се възстановяват част от мощностите, трябва да се гарантират коридорите. Икономическата блокада създава друг тежък ефект за Иран. Доналд Тръмп каза, че ще отвори Ормузкия проток завинаги, но "завинаги" е сложна дума. Войната създаде проблем - оспорването на суверенитета над проливите. Досега това бяха международни води, нямаше такси. Най-важният въпрос е как ще изглежда примирието и в какви срокове ще се осъществи", поясни журналистът.

Огнян Дъскарев смята, че Доналд Тръмп е последователен.

"Той е много по-последователен от всички президенти преди него за последните 47 години, защото всички президенти казваха, че Иран не може да има ядрено оръжие, но не направиха нищо по въпроса. Това е заплаха, която несъмнено трябва да бъде премахната - това е основното. Той иска да му бъде предадено и да бъдат поети гаранции. Но какви гаранции може той да приеме от моллите, не ми е ясно. Ако те не се съгласят да предадат урана и да отворят Ормузкия проток, той може да продължи да ги удря. Може да унищожи петте им най-големи електростанции - това е катастрофа. Може да унищожи най-големите магистрали", добави той.

Журналистът каза още, че моллите нямат ВВС, флот и ПВО: "Режимът на моллите е много краен, той е обявен за терористичен от САЩ и Европейския съюз. Това са терористи, въоръжени с атомни бомби".

Очакваната инфлация в Иран е от 180%.

"Режим с такива крайни намерения към други не може да бъде оставен да получи ядрено оръжие. От друга страна - средствата, които се използват срещу този режим, са оспорими, защото дори Конгресът иска "главата" на Пийт Хегсет. Тръмп има още един месец да действа на своя глава, без да пита Конгреса. В същото време той предприема война без да уведоми съюзниците", заключи проф. Валерий Тодоров.

А Дъскарев е категоричен, че Тръмп няма да изтегли САЩ от НАТО.