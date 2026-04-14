Над 10 000 американски военни участват в блокадата на корабите към ирански пристанища

Над 10 000 американски военни моряци, морски пехотинци и летци, повече от десет военни кораба и десетки самолети участват в операцията по блокиране на корабите, които влизат в ирански пристанища или ги напускат, съобщи Централното военно командване на САЩ, цитирано от Reuters.

Първите 24 часа от операцията

Според разпространеното изявление през първите 24 часа от влизането в сила на блокадата нито един кораб не е успял да я премине. От СЕНТКОМ посочват още, че шест търговски кораба са изпълнили разпорежданията на американските сили и са се върнали към иранско пристанище в Оманския залив. Данните бяха огласени ден след като обявената от американския президент Доналд Тръмп блокада официално започна да действа.

Как ще се прилага блокадата?

От СЕНТКОМ подчертават, че мярката се прилага "безпристрастно" спрямо кораби от всички държави, които влизат в ирански пристанища или напускат ирански крайбрежни зони, включително всички ирански пристанища в Арабския и Оманския залив. В същото време американските сили заявяват, че ще продължат да зачитат свободата на корабоплаването за съдове, които преминават през Ормузкия проток от и към неирански пристанища, пише БТА.