Как една фалшива руска история се превърна в истински проблем за Естония?

Кметът Катри Райк казва, че би предпочела да говори за почти всичко друго. Растящите цени на газа, как да се съживи застаряващ регион, опасността от бездомни украински дронове - всичко друго, но не и онлайн разговорите, че нейният град, третият по големина в Естония, е на път да се отдели от останалата част на страната, за да създаде приятелска към Русия "Нарвска народна република".

През последните седмици група анонимни рускоезични акаунти в социалните медии публикуваха мемета и съобщения, призоваващи за превземането на Нарва и околния окръг Ида-Вирумаа и описващи го като "руска земя".

Кампанията - която напомня за информационните операции, предшествали нахлуването на Русия в Крим и Източна Украйна - подхрани международните спекулации, че Кремъл може да се възползва от възможността да тества източния фланг на НАТО.

Но за Райк и много други в Естония епизодът сочи към различен риск: Шепа руски тролове, които измислят дестабилизиращ сценарий и го прокарват в мейнстрийма, с много реални последици.

"Това е напълно фалшива история, пълни глупости", казва Райк, видимо разочарован, говорейки в просторна зала с дървен под в кметството на Нарва. "Скарвам се на всички, които са направили голяма работа от това, и им казвам: Сега аз съм заседнал с проблем, не вие."

"Нарва ли е следващата?"

Не е трудно да се разбере защо нарушителите са избрали Нарва за своя цел.

Разположен на североизточната граница на Естония, само със 100-метрова река, която го разделя от Русия, градът се намира по-близо до Санкт Петербург, отколкото до столицата на Естония Талин.

98% от 50 000 жители на Нарва са рускоезични. Повече от една трета имат руски паспорти, а една трета са пенсионери, много от които открито носталгично се помнят по времето, когато под съветска окупация регионът е бил индустриален център.

Градът е флиртувал с отделяне в миналото. През 1993 г., три години след като Естония обяви независимост от Съветския съюз, но преди руските войски да се изтеглят напълно, Общинският съвет на Нарва организира импровизиран референдум за автономия. От приблизително половината от жителите, които се явиха, 97% гласуваха "за". Върховният съд на Естония, както се очакваше, обяви резултата за незаконен и Москва, разсеяна от собствените си вътрешни сътресения, не се намеси. Нарва остана част от Естония, а от 2004 г. и от ЕС и НАТО.

Тази история беше все още прясна в съзнанието както на руските пропагандисти, така и на западните наблюдатели, когато Русия анексира Крим през 2014 г.

Райк си спомня как след анексирането журналисти се спуснаха към града с вече познатия въпрос: "Нарва следваща ли е?"

"Трябваше да им кажа, че тук нямаме малки зелени човечета", казва тя, визирайки войските без отличителни знаци, изпратени от Москва, за да разпалят вълнения в Украйна.

Руският президент Владимир Путин обаче предпочита да държи съседите си нащрек. На среща с учени и предприемачи през юни 2022 г. той похвали цар Петър Велики - владетел от 18-ти век, когото той определи като пример за подражание - за разширяването му в територията, която включва днешните Санкт Петербург и Нарва.

"Изглежда, че и на нас ни се е паднало да си върнем и укрепим", каза Путин по това време.

"НАТО няма да дойде"

Първият, който привлече вниманието към онлайн кампанията в Нарва, беше естонският антипропаганден уебсайт Protastop.

В подробна статия, публикувана в средата на март, се описва как рускоезичните акаунти в TikTok и Vkontakte, руската версия на Facebook, от седмици са публикували съобщения и мемета от Telegram канал, насърчаващи превземането на региона от милиция. Групата сподели дизайна за знаме, химн и дори график за неопределения ден, в който ще бъде превзета Нарва. Събуждането щеше да е в шест, закуската в осем, последвано от "щурмуването" на Нарва час по-късно. Празничен концерт и фойерверки щяха да са завършекът на всичко.

Голяма част от съдържанието очевидно беше предназначено да шокира и забавлява. Животните, особено котките, бяха силно представени. Една редактирана публикация показваше малко куче със знамената на Латвия, Литва и Естония на челото, а устата му беше покрита с голяма ръка. $НАТО няма да дойде$, гласеше надписът.

Протастоп предупреди, че под лекомисления тон стоеше умишлено послание, което "нормализира реториката около сецесията и сепаратизма".

Седмица по-късно журналисти от естонската медия Postimees успяха да проникнат в централния Telegram канал. Те заключиха, че акаунтите са "нищо повече от лошо изпълнена информационна операция" само с около 60 последователи.

Дотогава обаче историята се беше разраснала като лавинообразна топка, попаднала в заглавията на вестниците в чужбина и се промъкнала в онлайн дискусиите. Притиснати да коментират, висшите политици на страната направиха опит да сложат край на историята, пишат от POLITICO.

Кристен Михал го нарече "информационна операция, създадена от Русия, за да сее раздор". А в публикация в X, външният министър Маргус Цахкна отхвърли докладите като "евтин начин за провокиране на объркване и възмущение“, призовавайки хората да „запазят спокойствие, да бъдат информирани!".

Narva is and always will remain an Estonian city. These little attempts at creating confusion and weakening social cohesion are basic and nothing new. We’ve seen these tactics by and from Russia before, in Estonia and elsewhere — a cheap way to provoke confuision and outrage.… pic.twitter.com/U83ysXzWzs — Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 16, 2026

Харис Пуусеп, ръководител на бюрото в Службата за вътрешна сигурност на Естония (KAPO), заяви пред POLITICO, че няма доказателства, свързващи кампанията с руското правителство. Вместо това той каза, че изглежда е плод на въображението на няколко привърженици на крайно ултранационалистическо движение в Русия, наречено "Другата Русия на Е. В. Лимонов".

"Начинът, по който това работи, е отдолу нагоре, хората се опитват да изглеждат важни", обяснява Пуусеп. "Това е кампания за виртуална реалност."

Трудността, отбеляза той, се състои в опровергаването на наратив, след като той вече се е разпространил.

"Как можете да докажете, че нещо всъщност не съществува?"

В отговор на POLITICO групата отрече да е свързана с руското ултранационалистическо движение. Това отговори на въпрос дали е базирано в Русия.

"Русия започва там"

През 2022 г. Нарва прие граничния си статут с ново мото, което го определи като мястото, "където започва Европа". Ако този лозунг е верен, тогава технически Европа започва точно по средата на 162-метровия Мост на дружбата, свързващ Естония и Русия.

"Демокрацията свършва тук, Русия започва там", казва Ерик Лийва, началник на граничната охрана на Източната префектура на Естония, сочейки демаркационната линия в пролетен ден.

Висок и брадат, той изглежда като човек, готов за битка.

От 2022 г. мостът е затворен за движение на превозни средства. От естонска страна, граничният пункт е укрепен с "драконови зъби" - противотанкови препятствия, обвити в рула режеща тел, поставени в отговор на руските усилия за улесняване на незаконното преминаване на границата в края на 2023 г.

По оградена пешеходна алея, постоянен поток от хора, носещи чанти и малки куфари, се движи в двете посоки. Сега мостът преминава през около 1600 души всеки ден, приблизително една десета от трафика, който е обработвал в натоварен ден преди войната.

И въпреки това е всичко друго, но не и тихо. До обяд пред граничния пункт се е образувала дълга опашка, предимно от млади рускоговорящи и от време на време чужденци. От естонска страна чакането се удължава до два или три часа - много по-дълго, отколкото през границата в Русия, според испански турист, завръщащ се в Барселона след посещение на приятел в Санкт Петербург.

Лийва обяснява, че всеки багаж се претърсва щателно, за да се гарантира, че пътниците не нарушават европейските санкции, като преминават в Русия с валута или компоненти с двойна употреба, които биха могли да бъдат използвани за производство на оръжия, като например дронове.

Не винаги е било толкова напрегнато.

Лийва си спомня време преди войната, когато естонските и руските граничари са работили заедно, поставяйки съвместно навигационни буйове, за да маркират разделителната линия в реката, понякога дори пътувайки в един и същ плавателен съд. След това, през май 2024 г., Русия, без обяснение, внезапно премахна буйовете, заличавайки всеки видим знак за граница.

На въпроса дали онлайн кампанията около "Нарвската народна република" добавя допълнително напрежение към работата му, Лийва се подиграва:

"Русия винаги се е опитвала да ни влияе, това не е нищо ново. За мен това е просто един обикновен четвъртък."

Ако Москва се опита да изпрати малки зелени човечета, "ще ги видим да идват, плуват, летят", хвали се той.

"Това, което се случи в Източна Украйна, никога няма да се случи тук."

"Това е моето място"

За повечето хора в Нарва обаче истинското безпокойство не е предстоящото заграбване на земя. Тя е етикетирана като проруски затънтено място и маргинализирана от Талин и Брюксел заради това.

След нахлуването в Украйна естонското правителство удвои усилията си за ограничаване на влиянието на Кремъл, блокирайки руските държавни телевизионни канали и премахвайки десетки паметници от съветската епоха.

В края на 2022 г. правителството прие закон за постепенно премахване на рускоезичните училища до 2030 г. На граждани извън ЕС, включително притежателите на руски паспорти в Нарва, е забранено да гласуват на местни избори. Москва се възползва от възможността да нарече мерките, предприети от Естония, "русофобски".

Всяка година на 9 май, денят, отбелязващ победата на Съветския съюз над нацистка Германия, Русия нажежава напрежението с помпозно организиран концерт на военна тематика на брега на река Ивангород, срещу Нарва.

Миналата година централният музей на Нарва, разположен в средновековен замък на брега на реката, отговори с поставянето на гигантски плакат, изобразяващ Путин като Адолф Хитлер и наричащ го военнопрестъпник. Руските власти реагираха, като осъдиха задочно директора на музея на 10 години затвор за разпространение на "невярна информация" за руската армия и "реабилитация на нацизма".

Мнозина в Нарва обаче негодуват, че са принудени да избират страна. Концертите на 9 май обикновено привличат тълпа от жители на Нарва, особено по-възрастните. Безброй сателитни чинии, залепени за жилищни блокове, свидетелстват за трайността на руските телевизионни предавания.

"Години наред живеехме заедно без никакви проблеми", казвва Светлана, пенсионерка, седнала на пейка, гледаща към реката, където, в огледален образ, руснаци от другата страна можеха да се видят да се наслаждават на пролетното време, разхождат се по крайбрежната алея и седнали на чифт люлки. "Всичко беше наред. Нямаше никаква дискриминация."

Тя обвинява политиците в Талин и Брюксел, че всяват паника и подхранват напрежението сред естонците.

"Няма заплаха, Русия не е заплаха", съгласява се категорично съпругът ѝ Генадий, чудейки се на глас защо в Швейцария, където е учил и работил, владеенето на множество езици не се възприема като проблем.

Въпреки че е имал руско гражданство, той не е изразил желание да живее в Русия, нито пък съпругата му, естонска гражданка.

"Ние не принадлежим там. Ние сме просто рускоезични естонци. Ще живея тук, докато умра. Това е моето място", казва тъжно Светлана. "Но се притеснявам за бъдещето на децата си тук."

"Голям успех"

В Естония шумът около кампанията "Нарвска народна република" предизвика болезнен вътрешен дебат, като голяма част от критиките са насочени към Propastop и медиите за разпространението на посланието на групата сред аудитория от десетки хиляди, ако не и стотици хиляди хора.

Самата група е публикувала повторно коментари от висши политици и медийни статии, благодарейки им за "безплатната реклама". Откакто за първи път беше писано за нея в Protastop, основният ѝ Telegram канал е спечелил стотици нови последователи.

Онлайн кампанията в Нарва и други измами, като например поредица от фалшиви бомбени заплахи през есента на 2025 г., отклоняват вниманието от реалната руска намеса, каза Пуусеп, естонският разузнавателен служител.

"Това натоварва ресурсите ни, като промотира този наратив, че могъщата Русия ни атакува, докато той трябва да се третира като спам", добавя той.

В годишния си доклад, публикуван в понеделник, KAPO пише, че е открила рекорден брой руски колаборационисти през 2025 г.

В писмени коментари до POLITICO, Protastop защити подхода си, подчертавайки необходимостта от „разкриване на враждебна дейност на възможно най-ранен етап“.

"Ако има слон в стаята, когото всички виждат, но никой не говори за него, това ли прави слона да изчезне?", пише изданието.

Марек Кохв, политически анализатор в Международния център за отбрана и сигурност, базиран в Талин, нарече ситуацията "трудна и сложна ситуация".

"От руска гледна точка това е голям успех", казва той. Но той оспори алармистичния наратив, налаган от западните мозъчни тръстове, че Естония е уязвима за нашествие. За разлика от Украйна през 2014 г., твърди той, страната е член на НАТО и ЕС и има добре защитена граница.

Междувременно Естония все повече е изправена пред риска от разпространение на реален конфликт. Повече от дузина украински дрона навлязоха във въздушното ѝ пространство през последните седмици, като един от тях удари комин на електроцентрала близо до Нарва. Руското нефтено пристанище Уст-Луга, само на 25 километра, е достатъчно близо, че жителите са могли да видят дим, издигащ се след като е било ударено от украински дронове.

Кремъл обвини балтийските държави, че са позволили подобни атаки и заплаши със "съответни мерки".

В Нарва, нахлуванията на дронове подчертаха истинските проблеми на жителите: тяхната безопасност и високите цени на енергията, които са се утроили само за две години, казва Райк.

Вниманието около онлайн кампанията направи живота на жителите на Нарва още по-труден, като отклони вниманието от техните тревоги и подхрани политическите търкания.

"Русия винаги е била добра в пропагандата си", добавя Райк. "И наистина ми действа на нервите, когато хората не разбират това."