Тръмп дава нов двудневен ултиматум на Иран, изпраща войници в Близкия изток

Доналд Тръмп наложи 48-часов краен срок за ускоряване на войната с Иран, тъй като Пентагонът предприема действия за изпращане на хиляди войници в Близкия изток.

Тръмп заяви, че не обмисля удължаване на прекратяването на огъня, защото не вярва, че това ще е необходимо, според журналиста Джонатан Карл.

"Мисля, че ще наблюдавате невероятни два дни напред. Може да завърши по един или друг начин, но мисля, че сделката е за предпочитане, защото тогава те могат да се възстановят. Сега те наистина имат различен режим. Независимо от всичко, ние елиминирахме радикалите. Те си отидоха, вече не са с нас", каза американският президент.

"Ако не бях президент, светът щеше да бъде разкъсан на парчета", казва още Тръмп.

Изпраща на американски войници

Твърдението на президента идва в момент, когато Пентагонът се готви да изпрати хиляди нови войници в Близкия изток.

След като мирните преговори с ислямския режим се провалиха през уикенда, президентът започна морска блокада на Ормузкия проток, критичен петролен възел, през който преминава приблизително една четвърт от световните доставки.

Според съобщенията, блокадата е поставила икономически хватка над Техеран с надеждата те да се върнат на масата за преговори.

Белият дом отказа коментар по темата.

Молба към Китай

Малко преди новия ултиматум да стане факт, Тръмп отново изпозлва платфомата Truth Social, за да отправи молба към Китай.

"Китай е много щастлив, че отварям Ормузкия проток за постоянно. Правя го и за тях - и за света. Тази ситуация никога повече няма да се повтори. Те се съгласиха да не изпращат оръжия на Иран. Президентът Си ще ме прегърне силно, когато пристигна след няколко седмици. Работим заедно умно и много добре! Не е ли това по-добро от битката??? Но запомнете, ние сме много добри в битката, ако се наложи - много по-добре от всеки друг!!!", написа Тръмп.