Добре ли е Тръмп? Нарцисизмът и несигурността определено го завладяват

На Великденската сутрин президентът Доналд Тръмп публикува съобщение в Truth Social, която критиците определиха като толкова безумна, че отново разпали дебата около психичното му здраве.

"Отворете проклетия проток, луди копелета, или ще живеете в ада“, избухна Тръмп в ярост срещу иранците.

По-малко от 48 часа по-късно се чуха призиви за прилагане на 25-та поправка – крайна мярка, позволяваща на вицепрезидента и мнозинството от кабинета да обявят президента за негоден за длъжност – след като Тръмп заплаши да унищожи цивилизацията.

"Цяла цивилизация ще умре тази вечер, за да не се върне никога повече“, написа Тръмп, който ще навърши 80 години през юни и добави: "Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи".

Какво е психичното състояние на Тръмп?

Докато критиците отдавна твърдят, че Тръмп е психически негоден за поста си, загрижеността относно последните му изблици в социалните медии, които изглежда са надхвърлили обичайното му самохвалство, достигна нови висоти на фона на войната с Иран.

"Едно от нещата, които трябва да вземем предвид, е, че той се отклонява все повече към естествено състояние, подхранван от поддръжниците около него и развиващ почти като това налудно ниво на нарцисизъм“, каза пред The ​​Independent д-р Джеф Грамър, психиатър от Мериленд и пенсиониран полковник от армията.

Грамър, който се описва като "анти-MAGA“, е един от нарастващия брой специалисти по психично здраве, които бият тревога за непостоянното поведение на Тръмп.

През последните дни Тръмп атакува папа Лъв XIV, след като роденият в САЩ папа заяви, че "налудничавата мисъл за всемогъщество“ е предизвикала войната с Иран. Ден по-късно Тръмп беше принуден да изтрие генерирано от ИИ изображение, което го изобразяваше като Исус. Президентът прояви лековерие, когато се опита да обясни в понеделник, че е смятал, че изображението го изобразява като "лекар“. Снимката беше свалена 12 часа след като беше подложена на подигравки и негативна реакция от крайнодесни християнски фигури.

Въпреки че експертите не могат да поставят диагноза на някого, когото никога не са оценявали, те са на мнение, че скорошното поведение на Тръмп може би се корени в по-дълбока несигурност.

"Реалността е, че има голямо разнообразие от неща, които биха могли да бъдат, включително чувството му за капан и развиването на нарцистична ярост“, каза Грамър и добави: "Възможно е той да се разсейва, но може също така да се връща към това, което е естествено".

Мръсното изказване на Тръмп миналата седмица не беше първата публично хвърляна от негова страна през втория му мандат. Миналия юни Тръмп се изказа пред репортери за неуспешното прекратяване на огъня между Иран и Израел. "По принцип имаме две държави, които се борят толкова дълго и толкова упорито, че не знаят какво, по дяволите, правят“, каза тогава раздразненият Тръмп.

През октомври, когато репортер разпита Тръмп за напрежението с Венецуела, Тръмп каза за нейния вече свален лидер Николас Мадуро: "Той предложи всичко. Знаете ли защо? Защото не иска да се занимава със Съединените щати".

Нарцистични черти

Шари Ботуин, терапевт по травми и автор от Филаделфия, заяви, че употребата на ругатни и заплахи от президента предполага "някои възможни нарцистични черти“.

"Това може да подсказва, че той има повишена емоционална реактивност, което може да показва, че изпитва тревожност, страх или собствено разочарование. Заплахите му да унищожи цивилизация демонстрират неговата собствена проекция за поддържане на сила и контрол", казва Ботуин.

В крайна сметка терапевтът добавя, че езикът може да отразява "нуждата от валидиране и признание“.

"Липсата на емпатия, която проличава в публикациите му, може да бъде тревожна и да показва, че той не се съобразява със страданието на други човешки същества. В много случаи, когато някой използва агресивна реторика, тя често служи като защитен механизъм, за да прикрие собствената си уязвимост или несигурност", споделя терапевтът.

"Провокативният език, който той използва, също предполага някои възможни нарцистични черти“, добави Ботуин и добавя, че по този начин републиканецът привлича внимание към себе си и пренебрегва възможните последици от посланията си.

Прилагане на 25-та поправка?

Видни демократи отправиха нови призиви миналата седмица за прилагане на 25-ата поправка.

Конгресменът Джейми Раскин, водещият демократ в ключова комисия по надзор на Конгреса, призова лекаря от Белия дом, капитан Шон Барбабела, незабавно да извърши цялостна когнитивна оценка на президента, след като конгресменът посочи предупредителни знаци, че президентът "проявява признаци, съответстващи на деменция и когнитивен спад“.

А в писмо до вицепрезидента Джей Ди Ванс миналата седмица, конгресменът Жасмин Крокет твърди, че президентът е "луд, вероятно страда от деменция и сега е довел Съединените щати до пропастта да извърши едно от най-големите военни престъпления в съвременната история“.

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл се нахвърли върху Раскин и предшественика на Тръмп в изявление.

"Остротата, несравнимата енергия и историческата достъпност на президента Тръмп са в рязък контраст с това, което видяхме през последните четири години, когато демократи като Раскин умишлено прикриваха сериозния психически и физически упадък на Джо Байдън от американския народ", се казва в изявлението на Белия дом.

Междувременно експерти по разрешаване на конфликти заявиха, че президентът е притиснат в ъгъла заради конфликта с Иран.

Неговият "крайен“ език може да се тълкува като знак за "разочарование“, че конфликтът не е бил толкова безпроблемен, колкото военната операция във Венецуела през януари, каза Пол Фрич, бивш американски дипломат и висш служител на НАТО.

"Мисля, че можем да разберем все по-крайния език на президента като знак за разочарование, тъй като той се оказва въвлечен в криза, която няма едностранна възможност да прекрати“, каза Фрич.

"Той също така прекара голяма част от изминалата година в демонтиране на самите дипломатически инструменти, които биха били най-полезни за намиране на стратегия за излизане“, каза Фрич, добавяйки, че съкращенията във федералната работна сила са изиграли роля в това.

"Това го прави прекалено зависим от военни заплахи и принуда, които са неподходящи за постигане на основните стратегически цели за повторно отваряне на Ормузкия проток и сдържане на ядрените амбиции на Иран“, заключи Фрич, настоящ старши сътрудник в Института за Близкия изток в Швейцария и Женевския център за политика на сигурност.

Има хора, които твърдят, че Тръмп играе на своите избиратели и използва "теорията за лудия“ в преговорите с Иран.

Но самият Тръмп каза, че е готов да действа срещу заплахата да унищожи иранската цивилизация.

"Мисля, че имаме феноменална армия, която възстанових по време на първия си мандат и я използвах през втория си мандат, и бях готов да я използвам“, каза Тръмп пред The ​​New York Post.