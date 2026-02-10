Стармър се бори за поста си на фона на скандала около връзките на Манделсън и Епстийн

Британският премиер Киър Стармър обеща да се бори за поста си на фона на нови разкрития за връзката между бившия посланик на Обединеното кралство в САЩ Питър Манделсън и осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, които се превърнаха в пълномащабна криза.

Стармър губи контрол над своята Лейбъристка партия, а подкрепата от 19-месечното му правителство намалява, съобщава Euronews.

Някои законодатели от лявоцентристката партия на Стармър го призовават да подаде оставка заради решението му да назначи Манделсън на високопоставения дипломатически пост през 2024 г., въпреки връзките му с опозорения американски финансист.

Лидерът на Лейбъристката партия в Шотландия Анас Сарвар се присъедини към тези призиви в понеделник, заявявайки, че "има твърде много грешки“ и "ръководството на Даунинг стрийт трябва да се промени“.

Началникът на кабинета на Стармър, Морган Максуини, пое отговорност за решението да даде поста на Манделсън, като подаде оставка в неделя. Той каза, че е "посъветвал премиера да направи това назначение и аз поемам пълна отговорност за този съвет“.

Максуини беше най-важният помощник на Стармър, откакто той стана лидер на лейбъристите през 2020 г., и се смята за ключов архитект на убедителната победа на лейбъристите на изборите през юли 2024 г.

Но Стармър предприе по-устойчив подход, настоявайки, че няма да се оттегли. "Всяка битка, в която някога съм участвал, съм я печелил“, каза той пред депутатите от лейбъристите на среща в парламента.

"Не съм готов да се откажа от мандата и отговорността си към страната си“, добави премиерът.

Стармър уволни Манделсън през септември, след като бяха публикувани имейли, показващи, че той поддържа връзка с Епстийн след осъждането му през 2008 г. за сексуални престъпления, включващи непълнолетни.

Критиците казват, че Стармър е трябвало да знае по-добре, отколкото да назначава Манделсън на първо място. 72-годишният политик от Лейбъристката партия е спорна фигура, чиято кариера многократно е била опетнена от скандали, свързани с пари или етика.

Публикуването на милиони досиета по случая "Есптийн" от Министерството на правосъдието на САЩ разкри повече подробности за връзките помежду им, което значително засили натиска срещу британския премиер.

Стармър се извини миналата седмица на жертвите на Епстийн и каза, че съжалява, че "е повярвал на лъжите на Манделсън“.

Той обеща да публикува документация, свързана с назначаването на Манделсън, която според правителството ще покаже, че Манделсън е подвел длъжностните лица относно връзките си с пефодила.

Лидерът на опозиционната Консервативна партия Кеми Баденох заяви, че Стармър "е взел лошо решение след лошо решение и позицията му сега е несъстоятелна“.