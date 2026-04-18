IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Украински дрон запали нефтено депо в Севастопол

Няма пострадали при атаката

18.04.2026 | 07:48 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Атака с украински дронове предизвика пожар избухна в нефтена база в анексирания от Русия град Севастопол на Кримския полуостров, съобщиха руските власти.

Назначеният от Москва губернатор на град Севастопол Михаил Развожаев заяви, че огънят е възникнал в резервоар с остатъчно гориво, след като противовъздушната отбрана е свалила дроновете. Той уточни, че инцидентът не е засегнал снабдяването с горива в Севастопол и няма пострадали.

Развожаев допълни, че над града са били унищожени още два дрона. 

По-рано тази сутрин пожар избухна в петролен терминал в Краснодарския край в Южна Русия, съобщи рано тази сутрин местният щаб на службата за извънредни ситуации.

През последните седмици Украйна засилва атаките срещу руския петролен сектор на фона на войната с Иран, с цел да ограничи приходите на Москва от износ на петрол.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Севастопол Русия войната в Украйна Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem