Северна Корея е провела изпитания на ракети с касетъчни боеприпаси

Пхенян е тествал бомби и електромагнитни оръжия, предназначени да изключват електрическа инфраструктура

09.04.2026 | 13:10 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Северна Корея обяви официално днес, че е направила изпитания на няколко нови оръжейни системи при вчерашните изстрелвания на балистични ракети, оборудвани с касетъчни боеприпаси, предаде севернокорейската държавна информационна агенция КЦТА, цитирана от ДПА. 

В съобщението се казва още, че Пхенян е тествал бомби и електромагнитни оръжия, предназначени да изключват електрическа инфраструктура, включително да прекъсват електроснабдяването. Тези твърдения не може да бъдат потвърдени по независим път, отбелязва ДПА.

Южнокорейската армия съобщи вчера, че е засекла множество изстрелвания от Северна Корея, включително балистични ракети с малък обсег, прелетели между 240 и 700 километра. 

Резолюциите на Съвета за сигурност на ООН забраняват на Северна Корея да изстрелва изпитателно балистични ракети.

Свързани статии

Касетъчните боеприпаси разпръскват множество малки взривни устройства върху широка площ и са широко осъждани заради опасностите за цивилното население и високия процент невзривени боеприпаси, посочва ДПА. Правно обвързваща международна конвенция, забраняваща използването им, влезе в сила през 2010 г., макар че Северна Корея не е страна по нея.
(БТА)

