Арестуваха един от най-издирваните престъпници в Европа в Мексико

Унгарски наркотрафикант е закопчан в Канкун

19.04.2026 | 07:08 ч. Обновена: 19.04.2026 | 07:28 ч. 5

В Мексико бе арестуван унгарски наркотрафикант, включен в списъка на най-издирваните от Европол престъпници. Силите за сигурност в курортния град Канкун са арестували Янош Бала, известен още като "Даниел Такач", съобщи днес Министерството на вътрешните работи на Мексико, цитирано от ДПА.

Четиридесет и осем годишният унгарец е осъден в родната си страна на шест години затвор за трафик на наркотици.

В момента се подготвя екстрадицията му. 

Европейската полицейска агенция Европол е включила мъжа в списъка на най-издирваните престъпници в Европа.

Мексико е основен център за международния наркотрафик, отбелязва ДПА. Мексиканските картели контролират голяма част от контрабандата на кокаин от Южна Америка към САЩ и Европа, както и производството на синтетични наркотици.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

наркотици интерпол
