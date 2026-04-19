Вучич поздрави Радев за победата му в парламентарните избори

В телефонен разговор сръбският президент Александър Вучич поздрави големият победител от тази вечер Румен Радев.

"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси”, се казва в публикацията на Вучич.

Сръбският президент добави, че страната му остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност.