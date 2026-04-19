BGONAIR Live Новини Днес | 180

Вучич поздрави Радев за победата му в парламентарните избори

Изрази надежда за изграждане на партньорски отношения

19.04.2026 | 22:52 ч. 11
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

В телефонен разговор сръбският президент Александър Вучич поздрави големият победител от тази вечер Румен Радев.

"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси”, се казва в публикацията на Вучич.

Свързани статии

Сръбският президент добави, че страната му остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност.

