Китайска фрегата тип 054A в 20-часова конфронтация с разрушител от САЩ

Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия (КНА) са използвали фрегатата тип 054A „Хунхъ“, за да отблъснат чуждестранен военен кораб, нахлул на китайска територия, което е довело до 20-часова конфронтация, според нов репортаж на държавните медии. Многобройни доклади сочат, че чуждестранният кораб е бил разрушител клас „Арли Бърк“ на ВМС на САЩ, въпреки че това остава непотвърдено. Потвърдено е, че корабът е бил с по-голям тонаж и че двата кораба са били на около двеста метра разстояние един от друг в най-близкото разстояние. Сблъсъците между американски и китайски военни кораби стават значително по-чести от началото на 2010-те години, след като администрацията на Обама стартира инициативата „Обърни се към Азия“, целяща да преориентира въоръжените сили на САЩ към подготовка за война с Китай, пише MWM.

В подробности за сблъсъка, член на екипажа, който е бил на борда на „Хунхъ“, информира държавните медии:

"Чуждестранният кораб маневрира, за да ни отреже с висока скорост, но ние никога не отстъпваме на собствения си праг. Извършихме аварийно зареждане на боеприпаси, докато плавахме; огън можеше да бъде разгърнат във всеки един момент с едно натискане на спусъка", добави той.

След повече от 20 часа противопоставяне, чуждестранният кораб напусна,

след като установи, че няма празнина, която да използва. Фрегатите от клас Type 054A, ценени заради високата си ситуационна осведоменост, интегрират радари Type 382, ​​Type 344, Type 345, MR-36A и RM-1290 и мощни сонарни системи. Всяка от тях интегрира 32 вертикални пускови клетки, способни да носят ракети земя-въздух със среден обсег HHQ-16. Корабите са също така много способни в противоподводна война и са въоръжени с противоподводни ракети Yu-8.

От началото на „Обратимостта към Азия“, военните кораби и самолети на ВМС на САЩ често се опитват да действат в претенции на Китай, които Съединените щати вече не признават за част от Китай, а именно различни островчета в Южнокитайско море. САЩ преди това признаваха тези острови за част от Република Китай, когато бяха в стратегическо партньорство със страната, като картите на САЩ от началото и средата на 20-ти век показват, че териториите са китайски. Това обаче се промени, тъй като оспорването на китайските териториални претенции стана геополитически благоприятно за Вашингтон като част от новата му стратегия по време на Студената война срещу Пекин. Китай разположи съвременни средства за защита на островните си територии и макар военни кораби като клас Type 054A да са много по-слабо въоръжени от разрушители като клас Type 052D и Type 055, те са много способни да се противопоставят на опити за нахлуване в китайски води.