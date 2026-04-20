300 000 евро обезщетение за смърт на гъркиня след Covid ваксинация

Съдът постанови, че ваксинацията е следствие от държавна политика

20.04.2026 | 12:45 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Гръцки съд даде високо обещетение за смърт в резултат на ваксина срещу Covid. Жената, за която беше заведено делото, е починала след ваксинация с медикамента на "Астра Зенека" срещу Covid-19. 

Съдът постанови, че ваксинацията е следствие от държавна политика за обществено здраве и следователно държавата е отговорна за последствието, предаде БНР.

Здравното министерство направи опит да докаже, че ваксинирането е било доброволно, следователно държавата не носи отговорност, което съдът в Атина отхвърли.

Роднините на починала жена ще получат обезщетение в размер на 300 000 евро от държавата.

Според адвокатите това съдебно решение се счита за значимо, защото може да доведе до разглеждане на много подобни случаи за странични ефекти от ваксината. Най-важното в тези случаи е медицинската експертиза, която доказва причинна връзка с ваксината, поясняват адвокатите.

