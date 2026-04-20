Председателят на Европейския съвет и шефът на НАТО поздравиха Радев

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави Румен Радев за победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и го приветства за завръщането му в Съвета. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също поздрави Радев и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на сътрудничеството в сферата на сигурността. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

В телефонен разговор между Антонио Коща и Румен Радев двамата са направили преглед на редица теми от дневния ред на Европейския съюз (ЕС) и са обсъдили кризите и предизвикателствата, пред които е изправена Европа, обясниха от пресцентъра. Председателят на „Прогресивна България“ постави акцент върху укрепването на стратегическата автономия на ЕС в разгара на кризите и способността на съюза ефективно да ги преодолява в интерес на европейските граждани.

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата на „Прогресивна България“ и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността. Марк Рюте подчерта, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за политическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона.

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев получи и редица поздравления за постигната категорична изборна победа на парламентарните избори от Съвета на Европа, както и от държавни и правителствени ръководители на страни от региона, отбелязаха от пресцентъра на партията.

При обработени 98,78% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) партията на Румен Радев „Прогресивна България“ води с 44,7%, втори са ГЕРБ-СДС с 13,4%, припомня БТА.