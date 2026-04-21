Русия лъже за икономическите си данни, за да скрие, че върви към катастрофа

Русия манипулира икономическите си данни, за да скрие реалното състояние на икономиката си на фона на продължаващото нахлуване в Украйна, съобщи шведското военно разузнаване в понеделник, цигирано от Euronews.

Шведската служба за военно разузнаване и сигурност (MUST) заяви, че макар официалните руски данни да показват спад на БВП и слабо промишлено производство, те са представени по начин, който прави страната "да изглежда по-устойчива, отколкото е в действителност".

Русия вероятно страда от "по-висока инфлация и по-голям бюджетен дефицит", отколкото съобщава, добавиха от MUST.

"Въпреки неотдавнашния период на високи цени на петрола, който осигури на Русия увеличени приходи, ще е необходима цена от над 100 долара за барел за цяла година, за да се коригира руският бюджетен дефицит", казаха от MUST.

В същото време "слабата икономика не засяга стратегическите цели" на продължаващата война на Русия в Украйна, според Томас Нилсон, ръководител на MUST.

Разузнавателната служба заяви, че Русия е ангажирана с продължаване на войната, както и с провеждането на "хибридни" дейности в страните от ЕС и НАТО.

"Това е политическо решение, а не икономическо. Икономическите ограничения и санкциите обаче влияят върху това какви военни способности може да събере Русия и колко бързо може да се направи това", отбелязва Нилсон.

Дългосрочна рецесия или шок

Според Нилсон реалният темп на инфлация в Русия е по-близо до основния лихвен процент от 15%, отколкото до официалната оценка на Руската централна банка от 5,86%.

"Руската икономика може да се развие само по един от два сценария: дългосрочна рецесия или шок", казва Нилсон. "И в двата случая тя ще продължи по низходяща траектория към финансова катастрофа."

Според Нилсон, Русия сега "живее в дългове", а Стокхолм е регистрирал финансови показатели, които биха могли да сочат към предстояща банкова криза.

Междувременно международните оценки до голяма степен съвпадат с прогнозата на Руската централна банка, че инфлацията ще се забави до около 5% до края на тази година.

На неотдавнашно правителствено заседание по икономически въпроси руският президент Владимир Путин омаловажи статистиката, заявявайки, че тя представлява "общо очаквани тенденции".

Путин свърза спада с "календар, времето, така наречените сезонни фактори" на зимния период, които "далеч не са единствените", които определят икономическите резултати.