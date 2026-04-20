Мъж в Русия се напи с водка, заспа на -20°C и се превърна в медицински феномен

Мъж, обявен за клинично мъртъв в Сибир (Русия) беше съживен, след като прекара повече от пет часа в безсъзнание при температури под нулата. Лекарите казват, че този изключителен случай показва как екстремният студ може да съхрани живота.

"Прероденият" мъж, чиято самоличност не е разкрита и за когото се смята, че е бил пиян след консумация на водка, е заспал на пейка в Мирни, Якутия - най-студеният населен регион в света - когато температурите са паднали до -20°C.

По-късно минувачи го намерили в безсъзнание и извикали линейка. Когато екипите на спешна помощ пристигнали, те не открили сърдечен ритъм или кръвно налягане, а електрокардиограмата показала равна линия - всички признаци на клинична смърт.

Вместо да го обявят за мъртъв, лекарите започнали сложна реанимация, използвайки специализирана техника за затопляне, разработена за арктически условия, пояснява Daily Express.

Пациентът е откаран по спешност в болницата, където д-р Дмитрий Босиков е провел щателен четиричасов процес за повишаване на телесната му температура от 24°C на 34°C.

"Методът на затопляне се основава на постепенно размразяване, което не причинява увреждане на най-малките кръвоносни съдове, тъй като нараняванията на микросъдовата мрежа могат да доведат до инфаркт, мозъчен оток, бъбречна недостатъчност и смърт", казва Босиков.

"От момента, в който температурата достигна 34°C, беше започната напреднала кардиопулмонална ресусцитация: компресии на гръдния кош, механична вентилация и прилагане на лекарства за стимулиране на кръвообращението. След 25 минути реанимация, на монитора най-накрая се появиха слаби признаци на живот", добави лекарят.