Децата в детските градини в Русия се учат да управляват... дронове

Русия учи децата в детските градини как да управляват дронове и така на практика подготвя бъдещото поколение за война.

На фона на бързото разпространение на дронове на бойното поле, Киев и Москва са в надпревара за обучение на пилоти, които да управляват системите, отговорни за между 70 и 90 процента от бойните наранявания и смъртни случаи от двете страни.

Образователните институции в Русия са похарчили 16 милиарда рубли за дронове и свързано с тях оборудване от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., според констатации на "Новая газета Европа“, независимо издание.

Освен средни училища, колежи и университети, изследователи са открили покупки от детски градини, включително в региони като Тюмен, Сахалин и Перм.

Миналата година Владимир Путин издаде директива, насочена към разширяване на уменията за пилотиране на дронове сред по-малките деца. Той призова деца на 7-годишна възраст да могат да участват в състезания с дронове до 2026 г., като понижи по-ранния праг от 10 години.

Обучения в детската градина

Някои руски региони реагираха, като въведоха обучение по дронове в детската градина. В Перм около шест детски градини въведоха курсове по управление на дронове и бяха домакини на първото в страната състезание по управление на дронове, насочено към деца в детска градина.

Преди 2022 г. образователните институции харчеха около 350 милиона рубли (3,5 милиона британски лири) годишно за технологии за дронове, предимно в технически университети за граждански и технически обучителни цели.

Покупките почти се удвоиха до 600 милиона рубли през 2022 г., преди да скочат до 9,7 милиарда рубли годишно до 2024 г., тъй като милитаризацията на класните стаи набра скорост.

Свързани статии Ученически нападения разтърсват руски училища

Двата най-големи договора през последните години бяха спечелени от агенции, снабдяващи колежи и училища в Москва, въпреки че регионалните министерства на образованието също съставляват значителна част от купувачите, според изданието.

Най-големият доставчик на дронове за образователни институции е Geoscan, фирма със седалище в Санкт Петербург, в която Катерина Тихонова, дъщерята на Путин, е широко съобщавана от независимите руски медии, че държи 10% дял.

Тази значителна инвестиция в предаването на умения за работа с дронове на все по-малки деца, съчетана с милитаризацията на класните стаи и разпространението на патриотични младежки лагери, предполага, че Москва се готви за продължителен конфликт, който може да продължи и в зряла възраст.

Украйна също така въведе обучение за работа с дронове за ученици в часовете по "Защита на Украйна“, целящо да ги подготви за продължаване на конфликта, опустошаващ дома им.

Още през 2023 г. руският президент настояваше обучението по дронове да влезе в класните стаи.

"Напълно подкрепям предложенията нашите деца да се научат как да управляват, сглобяват и проектират дронове“, каза Путин на среща с официални лица.

Усилията оттогава се засилиха, тъй като дроновете заемат все по-решаваща роля на бойното поле.

С мисъл за бъдещето

Първият руски училищен учебник, базиран на управлението на дронове, беше пуснат през май 2025 г., насочен към ученици от 9-ти и 10-ти клас. Децата се запознават с принципите на управление на безпилотни летателни апарати чрез интерактивни уроци.

В Беларус за учебната 2025-26 година беше въведен избираем курс, насочен към деца на възраст 13-15 години, озаглавен "Основи на управлението на дронове“.

През 2026 г. Русия ще стартира първото първенство по пилотиране на дронове "Пилоти на бъдещето“ за деца на възраст седем и повече години.

Тази година ученици на 10-годишна възраст в Санкт Петербург също участваха в състезания "щурмоваци“, предназначени да симулират бой, поемайки роли на командири, сигнализатори, тактически медици, сапьори, военни кореспонденти, щурмови части и оператори на дронове.

Чрез военно-патриотичните игри децата се учеха как да хвърлят гранати, да атакуват цели, да координират атаки и да създават проруска пропаганда от фронта.

В руската Младежка армия ("Юнармия“), която е набрала 1,8 милиона деца от осемгодишна възраст, децата се учат да копаят окопи, да сглобяват и разглобяват пушки, да строят убежища и да целуват руското знаме.

Към миналата година над 120 000 възпитаници на Юнармия са се присъединили към руската армия или силите за сигурност.

Украински служители също така са документирали случаи на деца от окупираните райони, изпращани във военни тренировъчни лагери от руските власти, където се учат как да зареждат картечници, да копаят окопи и да симулират нападения в подготовка за битка срещу собствената си страна.