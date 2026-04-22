ДПС-НН: Рокадата на гл. прокурор следва конституционните и законови правила

След подадената от Борислав Сарафов оставка като и.ф. главен прокурор, от ДПС-НН коментираха, че за тях е важно спазването на разделението на властите като гарант за демократичност.

"Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Република България. ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите", се казва в краткото изявление на ДПС-НН по темата.

По-рано коментар по темата направиха от ПП ГЕРБ и "Да, България".