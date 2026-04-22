Терзиев: София не трябва да бъде заложник на политически сметки

Моята задача е да защитавам интересите на всички софиянци, коментира столичният кмет Васил Терзиев по повод приключилите избори

"Моята задача е да защитавам интересите на всички софиянци – независимо от политическия им избор. И очаквам същото от държавата – отношение, водено не от партийни сметки и реваншизъм, а от отговорност към бъдещето ни", коментира кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

По думи те му, изборите са минали и изненада не е имало по отношение на победителя, а по отношение на разликата. "България показа, че иска да сложи край на модела, в който правилата важат само за някои и има "по-равни от равните". Тази битка обаче не свършва с изборите – тя започва оттам. Има предпоставки за стабилно управление, но предстои да видим дали ще има и истинска воля за дълбоки реформи", заяви Терзиев.

Той посочи още, че позицията му остава непроменена, независимо от това кой управлява на национално ниво.

Кметът очерта ключовите теми, по които София очаква активна и последователна работа от страна на държавата. Сред тях са подобряване на достъпността до Витоша, напредък по изграждането на околовръстния път, ускоряване на проекта за Националната детска болница, осигуряване на достатъчно финансиране за детски градини и училища, устойчив модел за финансиране на градския транспорт и други.

"И най-важното – да спре практиката софиянци да бъдат наказвани заради политически различия. Когато няма правила, а решенията се взимат по симпатии, спрените проекти и забавените плащания не са проблем на кмета – те са проблем за целия град", каза още Терзиев.

Той припомни, че София е най-голямата община и основен двигател на икономиката на страната.

"Подкрепата за София не е услуга по милост. Тя е нормална и необходима държавна политика", заяви кметът и допълни, че Столичната община ще продължи да работи с всяко правителство, което е готово на партньорство.

При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии „Прогресивна България“ печели с 44,6%. Втора е коалицията ГЕРБ – СДС, а трета – тази на „Продължаваме промяната – Демократична България“. ДПС е четвърта политическа сила в бъдещия парламент, а пета – "Възраждане".