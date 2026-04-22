IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

Иран е отменил екзекуцията на осем жени по искане на Тръмп

От Техеран отрекоха, че е имало предвидена екзекуция

22.04.2026 | 21:37 ч. 8
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че по негово искане иранските власти са отменили екзекуцията на осем жени, протестирали срещу властта в Техеран, предаде Франс прес.

Според Тръмп четири от жените ще бъдат освободени незабавно, а останалите ще получат присъди от по един месец затвор. "Много добри новини", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", като изказа благодарност на иранското държавно ръководство за това, че е уважило молбата му.

От Иран обаче вчера оспориха версията на амариканския президент. Новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан заяви, че твърденията за заплашени с екзекуция жени са неверни. Според Техеран част от въпросните жени вече са били освободени, а срещу останалите се водят дела, които могат да доведат най-много до лишаване от свобода, но не и до смъртни присъди.

"Тръмп отново беше заблуден от фалшива информация", посочи агенцията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп Иран екзекуция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem