Израелски войник разби с чук статуя на Исус в Южен Ливан

Тел Авив пое контрол над няколко района в Южен Ливан

20.04.2026 | 12:53 ч. 2
Израелски войник разби с чук статуя на Исус в Южен Ливан

Войник, заснет как вдига чук, за да удари статуя и разруши Исус в Южен Ливан, е част от израелската армия, потвърди изданието снощи след разследване, започнато в неделя

"След първоначален преглед беше установено, че тази снимка изобразява израелски войник на мисия в Южен Ливан", пише армията в своя X акаунт малко след полунощ в понеделник, тъй като снимката се разпространи широко в социалните медии.

Израел пое контрол над няколко района в Южен Ливан, бастион на Хизбула, след като проиранското движение атакува Израел на 2 март в отговор на израелско-американската офанзива срещу Иран. В петък в Ливан влезе в сила прекратяване на огъня.

"Ще бъдат предприети подходящи мерки срещу замесените лица, в съответствие с констатациите на разследването“, добави армията, уверявайки, че ще се отнесе към случая с "най-голяма строгост".

В неделя сутринта говорителят на израелската армия Надав Шошани обяви, че армията проверява автентичността на снимката. Изображението показва израелски войник, който използва чук, за да удря главата на статуя на разпнатия Исус, която е паднала от кръста.

Арабските медии съобщиха, че статуята се намира в християнското село Дебл, в Южен Ливан, близо до границата с Израел. Кметството на Дебл заяви пред AFP, че статуята наистина е в селото, но не може да потвърди дали е повредена.

Израелската армия отново увери Х, че "помага на общността да върне статуята на мястото й" и заяви, че "няма намерение да удря цивилна инфраструктура, включително религиозни сгради или религиозни символи".

Израелските войски останаха в района и разрушиха нови домове в неделя, според официалната ливанска информационна агенция ANI.

израелски войник Израел Ливан война статуя Исус
