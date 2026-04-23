Петима палестинци, сред тях и три деца, загинаха при удар в Газа

Петима палестинци, сред които и три деца, бяха убити вчера при израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа, съобщи Reuters.

Според медици и представители на гражданската защита жертвите са били поразени при удар край джамия в Бейт Лахия, в северната част на анклава.

До момента израелската армия не е коментирала информацията.

Нов удар на фона на крехко примирие

Смъртта на петимата е поредният епизод на насилие, който хвърля сянка върху постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня, сключено през октомври след две години на пълномащабна война между Израел и "Хамас", отбелязва Reuters.

Напредъкът по някои от ключовите елементи на споразумението остава блокиран, включително по въпроса за разоръжаването на "Хамас" и изтеглянето на израелската армия.

Контрол, обвинения и застой

След влизането в сила на примирието израелските сили продължават да държат под контрол обезлюдена зона, която обхваща значително повече от половината територия на Газа, докато "Хамас" запазва властта над останалата тясна крайбрежна ивица.

По данни на местни лекари повече от 780 палестинци са били убити, откакто споразумението за прекратяване на огъня влезе в сила. Израел, от своя страна, заявява, че бойци са убили четирима негови войници.

Израел и "Хамас" продължават да си разменят обвинения за нарушения на примирието, пише БТА.