Глобяват с 350 евро за носене на слушалки от шофьорите в Гърция

Новите правила позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби

23.04.2026 | 10:53 ч. Обновена: 23.04.2026 | 10:54 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Гръцката полиция активизира проверките за носене на слушалки за мобилни телефони по време на шофиране.

Извършват се постоянни проверки от пътната полиция срещу използването на кабелни или безжични слушалки за мобилни телефони. Глобяват масово водачите с 350 евро за това нарушение, предаде кореспондентът на БНР.

За употреба на телефон глобата варира от 350 до 2000 евро, предупреждават полицаите. Отнемат и книжката от един месец до една година.

Новите правила в Гърция позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби.

Нарушенията като преминаване на червен светофар, неспиране на стоп, неправилно изпреварване, употреба на алкохол се глобяват от 700 евро до няколко хиляди.

За пореден път се предупреждават туристите да се спазват екологичните закони, които забраняват събиране на миди, камъни или раковини от плажовете. Глобата е до 1000 евро.

Целта на увеличените глоби е намаляване на транспортните произшествия, казаха полицаите.

