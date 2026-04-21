Срещу свръхтуризма: Гърция слага таван на хотелските легла и ограничава Airbnb

Кметът на гръцката столица Харис Дукас повдигна една от основните дилеми за туризма в Атина, като използва примера, който донесе от пътуването си до Барселона - град, който през последните години се сблъска сериозно със свръхтуризма и вече е бил принуден да въведе редица ограничения, за да се справи с последствията от него.

Свръхтуризмът се отнася до прекомерния брой туристи,

посещаващи дадена дестинация, което може да има отрицателно въздействие както върху околната среда, така и върху ежедневието на местните жители.

Именно това явление започва все по-осезаемо да се проявява и в Атина, особено по отношение на жилищния пазар, където се наблюдава недостиг на дългосрочни жилища, ръст на наемите и разрастване на краткосрочните наеми, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

По време на конференцията "This is Athens-Agora" и последвалата пресконференция Дукас засегна редица възможни мерки.

Сред тях са въвеждането на таван на новите хотелски легла, както и ограничения върху други форми на туристическо настаняване, включително стаи под наем чрез платформи, в райони, които вече са под сериозен туристически натиск.

Това са предимно зоните около търговския триъгълник, Колонаки и района около Акропола и Кукаки, където през последните години туристическата активност се е увеличила значително.

Кметът посочи също, че се обмисля временно "замразяване" на нови разрешителни за хотелски обекти в най-натоварените райони, като по този начин се цели да се намали допълнителният натиск върху инфраструктурата.

В същото време той подчерта необходимостта да се насърчават инвестиции в квартали, които имат нужда от развитие и туристическо оживление, като например Вотаникос.

Според него е важно да се постигне по-балансирано разпределение на туристическия поток в града.

Дукас също така постави въпроса за туристическите такси, като заяви, че те трябва да се използват по-ефективно и да се връщат под формата на инвестиции в самия град, а не да остават без реален принос към местната инфраструктура.

По отношение на Барселона той коментира, че Атина вече показва ясни признаци на свръхтуризъм, макар все още да не е достигнала нейното ниво. Според него ключовото предизвикателство е да се намерят устойчиви механизми за регулиране на туристическите потоци, както по отношение на хотелите, така и на краткосрочните наеми.

Той подчерта, че Атина посреща около 8 милиона туристи годишно и че таксата за настаняване все повече се превръща в "такса за устойчивост", но средствата от нея не се връщат достатъчно към града.

Той допълни, че целта трябва да бъде създаване на компенсационен механизъм, при който приходите от туризма реално да се инвестират в подобряване на градската среда и качеството на живот.

По думите му това ще позволи на Атина да развива своя туристически продукт по по-устойчив и балансиран начин.

Относно туристическите автобуси Дукас ги определи като един от най-видимите и досадни симптоми на натоварването в центъра на града. Той заяви, че ситуацията в Атина вече е различна в сравнение с преди 15 години, когато градът активно е насърчавал туризма.

Днес, според него, е необходимо по-строго управление, тъй като мащабът на туризма изисква нов подход.

Кметът на Атина подчерта още, че през последните години

градът се е превърнал от междинна спирка

в самостоятелна и силна туристическа дестинация, водеща в страната. Това развитие се вижда ясно в данните - повече международни пристигания, повече нощувки и значително увеличение на приходите.

Въпреки това той отбеляза, че този успех носи и нови предизвикателства. Затова Атина настоява държавата да въведе по-ясни правила за краткосрочното отдаване под наем, както и градското планиране да третира тези имоти като туристически, а не като жилищни.

Освен това Дукас поиска по-справедливо разпределение на приходите от туризма, за да могат общините да разполагат с достатъчно средства за инвестиции в инфраструктура и подобряване на качеството на живот.

Според него туризмът трябва да бъде инструмент за по-добър град както за жителите, така и за посетителите и инвеститорите.