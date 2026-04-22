Нови мерки в Гърция - за всяко дете по 150 евро, помощ и за пенсионерите

Гърция обяви нови мерки за подкрепа на гражданите, съобщават гръцките медии. Пакетът съдържа осем мерки, като поставя акцент върху справяне с енергийната криза, увеличаване на доходите и управление на частния дълг.

Предвижда се финансово подпомагане за семействата с деца и пенсионерите, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема". Правителството ще отпусне в края на юни извънредна помощ от 150 евро за всяко дете, която ще бъде изплатена на 975 хиляди семейства. За това държавата отделя 240 милиона евро.

За пенсионерите се предвижда изплащането на 300 евро на базата на определени критерии за доход и притежание на имущество.

По отношение на горивата се предвижда и за май да има финансова помощ. Само за собствениците на дизелови автомобили държавата отпуска 55 милиона евро.

Земеделските производители ще получат 15 на сто субсидия за торовете, които използват. За реализирането на тази мярка правителството е предвидило 23 милиона евро.

Управляващите в Гърция променят условията при погасяване на задълженията на частни лица. Предвижда се при определени условия да дългът да бъде разсрочен на 72 вноски.

(БТА)