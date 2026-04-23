Тръмп поискал ядрените кодове на САЩ, но му били отказани? ВИДЕО

Онлайн се появи твърдение, че президентът Доналд Тръмп се е опитал да "използва ядрени кодове" по време на среща в събота вечер относно кризата с Иран. Доказателства обаче няма. Говорител на Белия дом заяви пред Newsweek, че твърдението е невярно и разкритикува разпространението му. Newsweek се е свързал с Пентагона за коментар.

Твърдението произлиза от коментари, направени от бившия служител на ЦРУ Лари Джонсън по време на участието му на 20 април в Judging Freedom - подкаст и токшоу в YouTube, водено от бившия правен анализатор на Fox News Андрю Наполитано. Джонсън твърди, че "спешна среща" в Белия дом е прераснала в конфронтация, когато генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, е отстоял позицията си срещу президентска директива.

Какво твърди Лари Джонсън?

Според Джонсън, размяната на реплики е била "очевидно доста голям скандал", в резултат на което Кейн е отказал да улесни използването на "така наречените ядрени кодове". Епизодът включва кадри на Кейн, който ходи по територията на Белия дом с наведена глава, което според Джонсън подкрепя неговата версия.

Newsweek не е намерил независимо потвърждение за този разговор. Въпреки че множество новинарски издания съобщават, че срещи на високо ниво са се провели на 18 април, за да се обсъди изтичането на прекратяването на огъня в Иран, нито една надеждна новинарска организация или правителствен служител не е потвърдила, че някога е било използвано разрешение за ядрено изстрелване.

Някои републиканци също изразиха скептицизъм относно твърдението.

"Ще трябва да видя няколко потвърждения на източници, преди дори да удостоя този въпрос с отговор", каза сенаторът от Северна Каролина Том Тилис пред Newsweek. "Просто не. Не мога да си представя. Познавате президента, просто не мога да си представя, че това някога е било сериозно обмисляно."

В отговор на въпроси на Newsweek, Джонсън заяви, че няма да разкрие източниците си.

Протоколната реалност: Може ли един генерал да каже "не"?

Централната драма на твърдението - че един генерал просто е "казал не" на това кодовете да бъдат използвани, се сблъсква с реалността на ядреното командване и контрол на САЩ (NC2).

Съгласно установените протоколи от 2026 г., председателят на Обединения комитет на началник-щабовете е съветник, а не командир. Те нямат оперативни правомощия да предават, отменят или блокират заповед за изстрелване и ролята им е чисто консултативна. Докато заповедта за изстрелване изисква "Правилото за двама души", което твърди, че никой човек не може сам да инициира, удостовери или изпълни критично действие, системата е проектирана да гарантира, че законна заповед от главнокомандващия ще бъде изпълнена.

"Спор" относно кодовете би представлявал конституционна криза, далеч отвъд просто несъгласие.

Оценка на твърдението на Джонсън

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран трябваше да изтече в сряда и Тръмп сигнализира за "твърда" промяна, ако не бъде постигнато ново споразумение в Исламабад, преди да обяви късно във вторник, че прекратяването на огъня е удължено.

Преди да бъде договорено прекратяването на огъня на 7 април, Тръмп отправи остро предупреждение в Truth Social, заявявайки:

"Цяла цивилизация ще умре тази вечер, за да не бъде възкресена никога повече", което предизвика опасения от евентуален ядрен удар. По-късно Белият дом заяви, че "това не е била празна заплаха" и че "Пентагонът е имал списък с цели, които са били готови да атакуват", но не спомена за ядрени удари.

Кой е Лари Джонсън?

Джонсън е бивш служител на ЦРУ, който по-късно е бил заместник-директор на Службата за борба с тероризма към Държавния департамент на САЩ от 1989 до 1993 г.

През последните години твърденията му по разузнавателни въпроси са подложени на критичен анализ. Джонсън е сред фигурите, свързани с широко оспорваното твърдение от 2017 г., че британската разузнавателна агенция GCHQ е помогнала на администрацията на Обама да шпионира президентската кампания на Тръмп - твърдение, което беше публично отхвърлено от американски и британски служители и описано в рядко публично изявление на GCHQ като "абсолютно нелепо".

Джонсън преди това разпространяваше фалшиви слухове, че бившата първа дама Мишел Обама е произнесла расистка реч срещу белите хора. Той се е появявал и в руските държавни медии, където коментарите му са били разпространявани в прокремълски наративи.