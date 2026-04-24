Обречени ли са Америка и Китай да повторят историята?

Историята, в ръцете на политиците, може да бъде опасно нещо. Когато длъжностните лица използват грешна историческа аналогия – или погрешно тълкуват подходяща – в процеса на вземане на решения, последствията могат да бъдат катастрофални. По време на войната във Виетнам, за да вземем един забележителен пример, някои американски лидери възприемат в Хо Ши Мин от Северен Виетнам друг Адолф Хитлер. Сравнението спомогна за подхранването на злополуките на Съединените щати в Югоизточна Азия, като направи всяко приспособяване във Виетнам равносилно на прословутото помирение на Мюнхенското споразумение от 1938 г. Този случай се превърна в централен пример в поучителната история на Ърнест Мей от 1973 г. „Уроци“ от миналото . Мей се застъпваше за по-нюансирани подходи към историческите прецеденти и твърдеше, че аналогиите могат да се използват отговорно и ефективно, „за да се посочат критериите за избор, а не за да се посочи какъв трябва да бъде изборът“.

Тринадесет години по-късно, през 1986 г., Мей се обединява с Ричард Нойщат, за да публикуват "Мислене във времето" – ръководство за вземащите решения. Мей и Нойщат предлагат, че вместо да търсят перфектни аналогии, политиците биха могли да постигнат по-голям успех, като търсят не само приликите, но и ключовите разлики между настоящите и потенциалните исторически паралели. Надграждайки върху тази работа, през 2016 г. учените Греъм Алисън и Найъл Фъргюсън стартират проекта "Приложна история" в центъра „Белфър“ към Харвард. "Приложната история", обясняват те, „е изричният опит да се осветлят настоящите предизвикателства и избори чрез анализ на исторически прецеденти и аналози.“

Аналогията е и двигателят на книгата на Од Арне Уестад "Идваща буря: Сила, конфликт и предупреждения от историята".

"Този ​​свят е различен от всичко, което някой от нас е преживявал през живота си", твърди Уестад, професор в Йейл и специалист по съвременна международна и световна история. "Но той наистина доста прилича на света отпреди повече от сто години, от края на деветнадесети век до 1914 г."

Това сравнение – между съревнованието между великите сили, което в крайна сметка избухна по време на Първата световна война, и все по-многополюсния двадесет и първи век, характеризиращ се с борба за регионално господство между нарастващ брой велики (макар и вече не решително супер) сили – оформя рамката на книгата.

"Китай, Русия и Индия", отбелязва Уестад, "не са единствените Велики сили, които постепенно отменят ерата на американската глобална хегемония."

Бразилия и Турция (последната не е велика, а разширяваща се сила, според Уестад) упражняват по-силно регионално влияние, докато две „икономически велики сили“, Япония и Европейският съюз, „все повече допълват своите производствени сили с твърда сила“. Целта на книгата е да предупреди за реалната и надвиснала заплаха от война между великите сили. Уестад пише, че подобна война би била не по-малко от „глобална катастрофа“ и предлага най-добрия шанс на политическите лидери да я предотвратят да се крие в един сложен, исторически информиран начин на стратегическо мислене, пише Foreign Affairs.

Уестад кара читателите да усетят неотложността на задачата си. Голям брой хора, живеещи „в рамките на Великите сили, вярват, че тези, които живеят в други Велики сили, или поне техните лидери, са се опитали да ги нападнат“ и следователно смятат, че следващата война е само въпрос на време. Той съобщава за високи нива на „взаимно подозрение“, особено между американската и китайската общественост, но също и между тази на други страни. „Две трети от руснаците вярват, че войната в Украйна е „цивилизационна борба“ на живот или смърт със Запада“, отбелязва Уестад, „и приблизително същият процент индийци имат неблагоприятно или много неблагоприятно мнение за Китай. В Европа изумителните три четвърти от германците и французите гледат неблагоприятно на Китай.“

Поколенията след Втората световна война са свикнали с ограничени (често опосредствани) войни,

като например войната във Виетнам или сирийската гражданска война. Жертвите на тези войни разбират действието на насилието, но обществеността, която гледа на тези конфликти отдалеч, е загубила способността си да си представя войната като глобален апокалипсис. Освен може би във филмите, войната през двадесет и първи век е загубила епичния си мащаб. Уестад връща безграничните ужаси на войната още на първата страница на книгата с визия за битката при Сома, която сама по себе си е причинила над един милион от близо 40-те милиона жертви на Първата световна война.

Както са осъзнавали древните гърци, човешките същества изглежда са програмирани да идентифицират и решават проблеми чрез аналогия. Аристотел обсъжда ролята на „аргументите от подобие“ при формулирането на дефиниции, както и в индуктивните и хипотетични разсъждения. Тукидид, чиято „ История на Пелопонеската война“ е един от най-популярните източници за търсачите на аналогии днес, предполага, че неговата собствена, неразкрасена версия на събитията може да се окаже полезен инструмент за „хората, които искат ясна представа за това какво се е случило в миналото – и, тъй като човешката природа е такава, каквато е, за това какво ще се случи отново в бъдеще по приблизителен или подобен начин“. Всъщност не е необичайно главните действащи лица в неговата история – например атиняните по време на катастрофалната сицилианска експедиция – да пропускат сходството там, където то е съществувало, и да си представят различие там, където не е било.

Нищо не привлича аналогии така, както световъртежът на опасни времена. Когато нещата вървят добре, обществата, въобразявайки си, че са надминали миналото, отхвърлят сравненията в полза на суперлативи. Но аналогиите се завръщат с отмъщение в епохи на несигурност и катаклизми, когато могат да бъдат използвани за обяснение, подбуждане, извинение, порицание или засрамване. Може би най-ценният аспект на аналогиите е способността им да извадят индивида от настоящия момент, да подтикнат към размисъл и да обезвредят паниката чрез перспектива.

Уестад се надява, че аналогиите, колкото и да са хлъзгави, биха могли да облекчат парализиращия страх, че войната – особено между Китай и Съединените щати – е неизбежна. В цялата книга Уестад редува тогава и сега, помагайки на читателите да сравнят възхода на великите сили в миналото и настоящето, страховете и негодуванието, които подхранват тяхната конкуренция, и кризите, които разпалват войната. Той сравнява упадъка на Обединеното кралство в началото на ХХ век с този на Съединените щати днес, например, и сравнява възхода на Китай с този на Германия в навечерието на Първата световна война. От няколкото горещи точки за потенциален конфликт между велики сили, които Уестад изброява, Тайван получава най-подробно внимание. Спорът за острова, според него, наподобява горещите точки от 1914 г.: „Елзас, Босна и Белгия, обединени в едно.“ Другите региони, които вълнуват Уестад, са Корейският полуостров, Южнокитайско море, Хималаите, Украйна и Близкия изток – последният става все по-нестабилен след войната между САЩ и Израел срещу Иран и ответните мерки на Ислямската република.

Други учени предлагат различни бъдещи сценарии. Правният историк Самюъл Мойн например убедително твърди, че самите технологични разработки и правни задължения, които са се комбинирали, „за да направят войната по-хуманна“, са направили възможно и воденето на „детериториализирана и безкрайна война“. За разлика от „хуманната“ дистопия на Мойн, Уестад предупреждава за коренно различен кошмар, в който съревнованието между великите сили отпреди век все още дебне в днешната геополитика и заплашва – фройдистко завръщане на потиснатите в цивилизационен мащаб – да избухне в това, което сега изглежда като старомодна война.

Уестад рисува картина на многополюсния световен ред – тогава и сега – характеризиращ се с нарастващ шовинизъм и национализъм, изпълнен с враждебност и белязан от технологични иновации и социално-икономическа нестабилност. Войната не е била неизбежна през 1914 г. и не е неизбежна сега. Но Уестад твърди, че много от променливите и условията, довели до Първата световна война, отново са в действие: търговски дисбаланси, териториални спорове, ирационални лидери „с голямо его и непостоянни личности“, вътрешни сътресения, негъвкави идеологии и технологични смущения. От особено значение е информационното претоварване: тогава от планини от кръстосващи се телеграми, а сега от бърза комуникация, разузнавателна информация в реално време и безмилостен цикъл на новини.

Идеята, че силата на войната може да бъде контролирана, е опасна фантазия.

Истинската сила на всеобхватната аналогия се крие в парадокса, че в навечерието на Първата световна война страхът от война е карал държавите да се подготвят за нея „по начини, които почти гарантират“, че войната ще избухне. Военните стратези и дипломатите сякаш са работили с противоречиви цели. Уестад отбелязва, че е имало фундаментално противоречие между „офанзивните военни планове, които да се използват в случай на непосредствен риск от война“ и „дипломатическите цели за възпиране и уверение, които всяка Велика сила е разработила“. Неясните съюзи, съчетани с напредъка в технологиите, като железопътния транспорт и по-бързите и по-мощни бойни кораби, които са съкратили сроковете за операционализиране на военната стратегия, се оказаха катастрофална комбинация.

Страхът предизвика надпревара във въоръжаването (особено между Германия и Обединеното кралство), докато военното планиране се основаваше на илюзиите за бърза победа и за това, че „една сила е способна да получи решителни военни предимства пред другите в мирно време“. Междувременно дипломатите в крайна сметка не успяха да намалят напрежението, защото не можаха да разплитат свързаните проблеми, които засилиха подозренията и негодуванието. Уестад предупреждава читателите за подобна динамика днес: „В Пекин и Вашингтон всичко, което едната страна прави, се третира като доказателство за агресивните ѝ намерения срещу другата, от стратегическата позиция до военноморската политика, съюзите и приятелствата, търговската политика и технологиите.“

Уестад твърди, че великите сили, които проектират сила, докато същевременно се страхуват, че са на ръба на упадък поради икономическа стагнация или вътрешнополитическа турбуленция, са изкушени да нанесат удар в предполагаемия „максимален момент“ на своето влияние и мощ. В бъдеще тези изкушения ще се засилят от скоростта на анализа и насочването, основани на изкуствен интелект, автономните или полуавтономните оръжия и други технологични промени. „Идвайки във време, когато напрежението между великите сили се увеличава“, отбелязва Уестад, подобни промени „ще окажат огромен натиск върху вземането на политически решения и системите за военно командване и контрол“. След като тези фактори създадат „чувство за неизбежност“, ще бъде твърде късно.

Идеята, че силата на войната може да бъде напълно контролирана или управлявана, е упорита и опасна фантазия, както знае всеки читател на „Война и мир “. В нея Лев Толстой твърди, че дори самият Наполеон, далеч от това да ръководи всички действия на войната си срещу Русия, всъщност е бил като „дете, което, държейки няколко конци вътре в карета, си мисли, че я управлява“. Това е и урокът, който френската философка Симон Вейл, пишейки по време на Втората световна война, извлича от „Илиада“ на Омир , оригиналният литературен разказ за войната между велики сили.