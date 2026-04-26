Газа провежда първите си избори от 20 години насам

В събота в Газа се проведоха първите избори от повече от 20 години, но само в един град за малка част от населението на разрушената територия – на фона на застоял процес за постигане на посредничеството на САЩ примирие между Израел и Хамас.

Изборите се проведоха в град Дейр ал-Балах в централна Газа, един от районите, пострадали най-малко по време на близо двегодишните израелски бомбардировки на анклава. Проведени под егидата на Палестинската власт, общинските избори се проведоха и в окупирания Западен бряг, на фона на всеобщо възприемано разочарование от управляващата партия Фатах.

В Газа приблизително 70 000 избиратели, по-малко от пет процента от населението, имаха право да гласуват в избори, които бяха възприети до голяма степен като символични. Това са първите избори, проведени на територията, откакто Хамас пое контрола през 2006 г.

Изборите в Газа се проведоха въпреки огромните предизвикателства, включително липсата на подходящи избирателни места, недостиг на урни за гласуване и други, според Джамил ал-Халиди, регионален директор на Палестинската избирателна комисия. Много от училищата, които биха служили като избирателни места, бяха разрушени при израелските удари, каза той пред CNN, принуждавайки избирателната комисия да използва палатки.

"Бяхме решени да проведем тези избори и да намерим необходимите алтернативи, за да гарантираме успеха на изборния процес“, каза ал-Халиди, цитиран от CNN.

Хамас беше официално изключен от участие в общинските избори в събота, тъй като Организацията за освобождение на Палестина (ООП) изискваше от партиите и кандидатите да поемат определени ангажименти, включително признаване на Израел и подкрепа за решение за две държави. Но резултатите от изборите, заедно с избирателната активност, се очаква да помогнат за оценка на популярността на Хамас след две години война.

Въпреки че не са изготвили официална листа с кандидати, полицейските сили на Хамас са осигурили избирателните секции в Дейр ал Балах, като са обградили всяко място с въоръжена охрана.