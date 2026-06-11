Разследват Ryanair: карали родители да плащат, за да седят с децата си

Регулаторен орган започва разследване на Ryanair за таксуване на родителите, които искат да седят заедно с децата си.

Политиката на авиокомпанията за "задължителни семейни места" изисква поне един родител да седи с децата си на възраст от две до 11 години, когато летят. За останалите пътници резервирането на място не е задължително.

Комисията по конкуренция и пазари (CMA) разследва дали подходът на Ryanair означава, че родителите са таксувани, за да може авиокомпанията да изпълни задълженията си, свързани с безопасността на децата и хората с увреждания, както е посочено в авиационните правила.

Уебсайтът на Ryanair посочва, че резервирането на задължително семейно място струва между 4,50 и 13,50 евро, а данните на CMA показват, че най-често това е 8 британски лири на полет.

CMA заяви, че Ryanair е единствената голяма авиокомпания, летяща от Великобритания, която е наложила тази такса, въпреки че уебсайтът ѝ споменава "безплатни резервирани места за деца под 12 години". Според CMA Ryanair не прилага тази такса за всеки полет или за полети до и от Италия, след действия от страна на Италианската администрация за гражданска авиация.

Други авиокомпании предлагат да настаняват деца с родител или настойник, без да е необходима платена резервация за място за възрастен, или автоматично разпределят местата заедно безплатно.

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Разследването ще оцени дали договорното условие на Ryanair е "несправедливо" съгласно законодателството за защита на потребителите. След това CMA ще реши дали да предприеме действия за прилагане на закона.

Съгласно законодателството за защита на потребителите, фирмите трябва да покажат обща цена, която включва всички неизбежни такси, вместо да добавят още такси отделно или по-късно в процеса. Така ще се гарантира, че клиентите могат да сравняват цени и да разбират истинската цена на продуктите.

Съгласно новия режим за защита на потребителите, ако дадена компания наруши закона за защита на потребителите, CMA може да я глоби с до 10 процента от глобалния ѝ оборот - или 300 000 британски лири, когато това е по-високо от 10 процента.

"Много семейства спестяват, за да си позволят лятна почивка, и знаем, че допълнителните такси могат бързо да повишат цената", казва Хейли Флетчър, старши директор по защита на потребителите в CMA, пред The Times. "Нашето разследване ще разгледа подхода на Ryanair към резервациите на семейни места и как цената се представя на потребителите, за да определи дали те спазват закона за защита на потребителите. През последната година казахме на бизнеса да гарантират, че на клиентите им е показана общата цена предварително - тези, които не са го направили, са изправени пред много реалната възможност за действия от страна на CMA.“

Ryanair заяви, че разследването на CMA е "фалшиво" и "неуспешен опит на правителството на сър Киър Стармър да се преструва, че се грижи за потребителите"

От компанията заявиха, че политиката им "напълно е в съответствие с всички съответни закони и разпоредби и спестява пари на семействата".

"Ryanair не начислява такса за деца, които седят до родителя си или придружаващия ги възрастен. Както всички възрастни, които избират резервирано място, възрастните, пътуващи с деца, плащат такса за едно резервирано място, но могат да изберат резервирани места до тях за до 4 деца в една и съща резервация безплатно", гласи изявлението на компанията. "Ryanair очаква с нетърпение да опровергае тези фалшиви твърдения на CMA по време на това фалшиво разследване."