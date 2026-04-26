Главният прокурор: Прицелът е бил Тръмп или администрацията му

Изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланч заяви, че правоприлагащите органи смятат, че мъжът, произвел изстрели по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, е искал да вземе на прицел представители на администрацията на Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

"Изглежда, че той наистина е бил на път да се прицели в хора, които работят в администрацията, вероятно включително и в президента“, каза Бланч по телевизия "Ен Би Си Нюз". Бланч допълни, че заподозреният за атаката вероятно е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго, а след това оттам до Вашингтон.

"Заподозреният ще бъде официално обвинен в федерален съд в понеделник за нападение на федерален служител и за използване на огнестрелно оръжие с цел убийство на федерален служител", каза още Бланч. Той добави, че заподозреният не е сътрудничи на разследващите към днес сутринта.

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност.

Чарлз Трети би трябвало да започне държавна визита в САЩ утре следобед местно време, припомнят световните агенции.

Стрелбата може да повлияе на посещението на британския крал в САЩ, заяви Бъкингамският дворец

Британският крал Чарлз III е бил подробно информиран във връзка със стрелбата на журналистическа гала вечеря, на която присъства и президентът на САЩ

Доналд Тръмп и е силно облекчен да чуе, че президентът и първата дама са невредими, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорител на Бъкингамския дворец.

Говорителят добави, че днес се провеждат редица дискусии, за да се обсъди как стрелбата би могла да повлияе на оперативното планиране на посещението на британския крал в САЩ.

"Дискусии се водят през целия ден, за да проучим с нашите американски колеги и нашите респективни екипи в каква степен събитията от събота вечерта биха могли или не да повлияят на оперативното планиране на държавната визита на краля.