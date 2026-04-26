Охраната на крал Чалрз III ще бъде преразгледана след стрелбата по Тръмп

Охраната на крал Чалрз III се преразглежда преди държавното му посещение в Съединените щати следващата седмица, след като въоръжен мъж се опита да нахлуе на вечеря във Вашингтон, на която присъстваше Доналд Тръмп в събота вечер.

Вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом беше хвърлена в хаос след опит за нападение, при който бяха произведени изстрели, което накара президента на САЩ да бъде бързо евакуиран от агенти на Тайните служби, заедно с други висши членове на неговата администрация.

"Както можете да си представите, тази седмица екипите ни работят в тясно сътрудничество с Негово Величество Краля, за да гарантират, че мерките за сигурност са въведени по подходящ начин", каза главният секретар на премиера Дарън Джоунс пред Sky news.

На въпрос на BBC дали ще бъдат въведени допълнителни мерки за сигурност преди посещението, Джоунс отговори: "Както можете да си представите, правителството и Дворецът така или иначе бяха в тясно сътрудничество с американските си колеги преди посещението и допълнителни дискусии ще се проведат днес, преди следващата седмица.“

"Ще има подходящи мерки за сигурност във връзка с риска, да", добави той.

Знак на солидарност

Той също така каза, че премиерът, който има все по-напрегнати отношения с президента на САЩ в резултат на отказа на Обединеното кралство да бъде въвлечено във войната с Иран, е изпратил съобщение до Тръмп "в знак на солидарност“ след инцидента.

"Това са забележителни сцени. Премиерът тази сутрин изпрати съобщение до президента на Съединените щати в знак на солидарност със събитията, които се случиха“, каза г-н Джоунс.

"Шокиран съм от сцените на вечерята на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон снощи", се казва още в изявлението на Киър Стармър

"Всяка атака срещу демократичните институции или срещу свободата на пресата трябва да бъде осъдена по най-строгия възможен начин. Огромно облекчение е, че [президентът], първата дама и всички присъстващи са в безопасност", добави премиерът на Обединеното кралство.

Държавното посещение на Чарлз и Камила, което започва в края на месеца, ще отбележи 250-годишнината от американската независимост и ще даде начало на честванията в САЩ, като Чарлз и Камила ще отбележат важния момент на "улично парти“.

Първата среща на монарсите с президента и първата дама ще бъде на частен чай, заснет само от камери.

По-късно Тръмп и кралят ще седнат за разговори в известния Овален кабинет на Белия дом, докато Камила и Мелания Тръмп ще участват в събитие заедно.

Бъкингамският дворец заяви, че не коментира въпроси, свързани със сигурността.