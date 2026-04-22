Странният триумф на Ким Чен Ун и Северна Корея

75-ата годишнина на Корейската работническа партия през октомври 2020 г. не беше празничното събитие, което севернокорейският лидер Ким Чен Ун искаше да бъде. Въпреки фойерверките, военния прелет и шествието на нови междуконтинентални ракети, Ким сякаш избърса сълзите си, когато се приближи до катедрата и се извини на тълпата: "Моите усилия и искреност не бяха достатъчни, за да избавя народа ни от трудностите в живота му." Пандемията от COVID-19 беше тежка за повечето страни, но изглеждаше особено зловеща за Северна Корея, която до голяма степен беше несигурна в снабдяването с храни, дом на прословуто порутена система за обществено здравеопазване и бореше се с разбита икономика. Самият Ким беше унижен и изолиран, както на вътрешния, така и на международния пазар, след като не успя да осигури така необходимото облекчаване на санкциите по време на някаква опияняваща среща на върха с лидерите на Съединените щати, Южна Корея, Китай и Русия. Това беше може би най-лошият момент в 78-годишната история на Севернокорейската народнодемократична република.

И все пак, само пет години по-късно, през септември 2025 г., Ким сияеше на различен военен парад - в Пекин, където стоеше редом с китайския лидер Си Дзинпин и руския лидер Владимир Путин. Севернокорейски войници вече се сражаваха редом с руските войски в Украйна, търговията на Северна Корея с Китай беше достигнала здравословни нива отпреди пандемията, а Ким беше приветстван в обединена кохорта от лидери, противодействащи на влиянието на САЩ и Запада. В зашеметяващ обрат на съдбата, Северна Корея днес е във възход по начини, които дори най-изобретателният анализатор не би могъл да предвиди. Ким, чийто контрол над властта никога не е бил по-силен, се превърна от глобален парий в глобален играч на властта за рекордно кратко време.

Тази метаморфоза е продукт както на обстоятелствата, така и на уменията. Зората на нова ера на конкуренция между велики сили е нежелано развитие за много малки държави и средни сили, но Северна Корея се справя по-добре от повечето, като използва ядрения си арсенал, за да избегне да бъде стъпкана от по-големите играчи. Ким също така доказа уникално умение да използва възможностите и да се ориентира в теченията на тази нова геополитика. В подхода си към отношенията с Китай и Русия той пое изненадващи рискове, като например водене на война в Европа и ескалиране на разработването на ядрени оръжия, които се отплатиха.

В резултат на това способността му да оформя регионалната динамика е по-голяма от всякога. В миналото Вашингтон успяваше да работи с Пекин и Москва, макар и в ограничена степен, за да сдържи Северна Корея и да предотврати военна конфронтация. Но днес предизвикателството от страна на Северна Корея е едновременно по-страшно и по-трайно. Съчетанието от напрежението между САЩ и Китай, войната на Русия в Украйна и нарастващото недоверие на съюзниците на САЩ към намеренията и ангажимента на Вашингтон създаде непредсказуема и нестабилна глобална ситуация. По този начин Северна Корея е предварителен преглед на препятствията, пред които ще се изправят Съединените щати, докато този нов ред се оформя, пише Foreign Affairs.

Когато Ким дойде на власт през 2011 г., едва на 27 години , умиращата икономика на Северна Корея зависеше изключително много от чуждестранна помощ и търговия с Китай . Международните организации за помощ отдавна съобщаваха, че над 40 процента от 26-те милиона граждани на Северна Корея страдат от недохранване, въпреки че елитните жители на Пхенян се радват на ресторанти и търговски центрове. По това време американски служители и анализатори прогнозираха, че младият наследник, без известен военен или лидерски опит, вероятно ще се провали, или бързо изместен от по-възрастните си, или маргинализиран като фигуративен лидер. Но Ким се открои с пълна сила. Той проведе систематични чистки, за да сплаши елита до абсолютна лоялност, и по много публичен начин уби могъщия си чичо и уби полубрат си.

Той също така засили програмата за ядрени оръжия на страната, провеждайки над 100 ракетни изпитания между 2012 и 2019 г. - повече от три пъти повече от броя, които баща му и дядо му взети заедно, - и четири от шестте ядрени изпитания на страната, включително водородна бомба през септември 2017 г., чиято мощност се оценява на 100 до 150 килотона. (За сравнение, атомната бомба, хвърлена върху Хирошима, даде приблизително 15 килотона.) До края на 2017 г. той дори успешно изпробва междуконтинентална балистична ракета за първи път в историята на Северна Корея. Ето защо есента на 2017 г. беше особено напрегната. Ким и президентът на САЩ Доналд Тръмп си разменяха обиди - Тръмп нарече Ким "Малкият ракетен човек", докато Ким нарече Тръмп "психически неуравновесен" - а Тръмп предупреди, че американската армия е "готова за действие". Джеймс Матис , тогавашният министър на отбраната, обеща "мащабен военен отговор" на всякакви по-нататъшни севернокорейски заплахи, а Хърбърт Макмастър, тогавашният съветник по националната сигурност, говори за "превантивна война" срещу Северна Корея. Напрежението беше толкова силно, че дори Китай и Русия подкрепиха по-строги санкции на ООН срещу Пхенян.

Ким се превърна от глобален пария в глобален влиятелен играч

Ким обаче доказа, че не е от хората, които пропиляват кризи. Всъщност пандемията му даде повече свобода на действие да затегне властта си и осезаемо извинение да не постигне резултати в икономиката. Тъй като смесването с външния свят изведнъж стана не само опасно, но и смъртоносно, Ким използва пандемията, за да експулсира чуждестранни дипломати и хуманитарни работници и да затегне допълнително сигурността по границите на Северна Корея. Неговата пропагандна машина заработи на високи обороти, като разпространението на COVID е подходяща метафора за болестта на външното влияние.

Пандемията предостави на Северна Корея и уникална икономическа възможност. Пхенян използваше злонамерени киберсхеми в продължение на години, за да смекчи последиците от санкциите и да генерира приходи за режима. Той крадеше както от приятели, така и от врагове: Експертната група на ООН, създадена през 2009 г., за да разследва избягването на санкции от страна на Пхенян, съобщи, че от 2017 до 2023 г. севернокорейските хакери са натрупали приблизително 3 милиарда долара. По време на пандемията тази незаконна операция набра скорост. Тъй като светът беше принуден да бъде онлайн, имаше съответстващ скок в онлайн измами, мошеничества и нарушения на сигурността - много от тях от севернокорейски киберпрестъпници. Севернокорейци дори си намираха работа в легитимни компании в Съединените щати, представяйки се за отдалечени служители в областта на информационните технологии и печелейки до 300 000 долара годишно.

Пекин изпълни обещанието си. Въпреки че Китай беше подписал санкциите на ООН, Пекин хвърли на Пхенян спасителен пояс през 2020 г., който според американското разузнаване и доклади на ООН включва 32 случая на контрабанда на гориво, 555 случая на кораби, превозващи забранени от ООН стоки от Северна Корея за Китай, и 155 инцидента на въглищни баржи под китайски флаг, пътуващи до Северна Корея и връщащи се в Китай с незаконен товар. Пекин, който отдавна е дал приоритет на стабилността по границата си, вероятно е бил загрижен за последиците от пандемията върху вътрешното положение на Пхенян.

Си искаше да държи Ким в полезрението си. Въпреки опитите си да ласкае Пекин, Ким, подобно на баща си преди него, отдавна е негодувал срещу прекомерната зависимост на страната си от Китай. Динамиката става особено напрегната, защото Пекин е за стабилност на полуострова и използва икономическия си лост, за да обуздае провокациите на режима.

През 2003 г. например Китай прекъсна доставките на петрол за Северна Корея за три дни, след като Пхенян изстреля ракета във водите между Корейския полуостров и Япония. Ким обаче не се срамува да покаже на Си, че не е задължен на никого. През май 2017 г. например той провокира Си, като проведе тестове на балистични ракети близо до границата с Китай, преди Си да бъде домакин на форума "Един пояс, един път". Дори когато Ким ухажваше Пекин и му предлагаше подкрепата си в началото на пандемията, той търсеше начини да запази своята автономия.

огато Русия започна незаконната си война срещу Украйна през 2022 г., късметът срещна подготовката. Връзките на Пхенян с Москва бяха хладки от края на Студената война, но и двете страни видяха известна полза от поддържането на връзките: Путин искаше да бъде играч в Североизточна Азия, а Ким винаги е виждал в Путин начин да балансира отношенията си с Китай, Южна Корея и Съединените щати. Отчаяната нужда на Русия от военна подкрепа във войната ѝ срещу Украйна създаде безпрецедентно благоприятна среда, в която Ким можеше да заяви своята полезност. Северна Корея в момента доставя до 40 процента от боеприпасите на руската армия. В началото Пхенян отричаше участие, вероятно за да увеличи влиянието си върху Москва и да запази максимална гъвкавост в следващите си ходове. Но материалната подкрепа на Северна Корея за Русия скоро се оказа твърде ценно развитие за Ким, тъй като той се стремеше да се позиционира като част от по-голям блок от самопровъзгласили се антизападни, антиимпериалистически сили.

През септември 2023 г. Ким направи първото си пътуване извън страната от началото на пандемията до космическа база в руския Далечен изток. Ким и Путин прекараха поне четири часа заедно, според руска държавна информационна агенция, като Путин предложи технологична помощ за сателити, както и възможности за военно сътрудничество, а Ким одобри "специалната операция" на Русия в Украйна и "борбата срещу империализма".

През юни 2024 г. Путин пътува до Пхенян, където двамата лидери надградиха отношенията си до "всеобхватно стратегическо партньорство" и обещаха, че ако някоя от страните започне война след нападение, другата ще предостави военна помощ. Това поразително споразумение, напомнящо за пакт от 1961 г. между Съветския съюз и Северна Корея, завъртя крана на севернокорейската подкрепа за Путин. До края на 2024 г. Пхенян беше изпратил 11 000 войници в Русия, за да се бият срещу Украйна, и над 20 000 контейнера с боеприпаси, включително най-малко шест милиона тежки артилерийски снаряда и 100 балистични ракети, според наблюдение от Съединените щати и техните съюзници. Междувременно Путин, освен че плащаше на Северна Корея за оръжия и войски, вероятно ѝ е осигурявал петрол, пшенично брашно, захар, риба и соя и ѝ е помагал да получи достъп до световната финансова система и да плаща на работниците си в нарушение на санкциите на ООН. До края на 2024 г. двете страни си бяха разменили делегации и по въпросите на изкуствения интелект, кибероперациите, разузнаването, науката и технологиите, спорта, селското стопанство и културата.

Едва през април 2025 г. Ким публично призна, че е изпратил войски в Русия, за да "унищожи и заличи украинските неонацистки окупатори". Ходът вероятно е бил продиктуван отчасти от неспособността на Ким да скрие приблизително 6000 севернокорейски жертви във войната, но също и от руско-севернокорейските успехи на бойното поле, което му е дало още една чудесна възможност за пропаганда. За Ким, който дълго време беше омаловажаваният лидер на нелегална държава, съюзът с Путин беше голямо постижение. Способността му да представи Северна Корея като допринасяща за антизападен проект му даде и блясъка на идеологическа легитимност сред народа му и в световен мащаб - неговата страна вече беше приета от двама постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. Това дойде с осезаеми ползи.

През 2022 г. например Русия и Китай блокираха усилията на Съвета за сигурност за засилване на санкциите срещу Пхенян. Те също така се обединиха през 2024 г., за да взривят Експертната група на ООН, налагайки вето на резолюция на Съвета за сигурност за удължаване на мандата ѝ. Въпреки че Путин и Си заявиха, че приятелството им "няма граници", Пекин вероятно е бил раздразнен от новосъздадените отношения на Северна Корея с Русия. За да не бъде надминат и да напомни на Пхенян за икономическия си център на тежестта, Китай увеличи търговията си със Северна Корея с повече от 25 процента от 2024 до 2025 г.

Освен това, за да утвърди влиянието на Пекин върху съседите си, Си покани Ким да присъства на военния парад през 2025 г. и го представи на видно място в програмата. Този жест допринесе до голяма степен за намаляване на статута на пария на Ким: в официалното резюме на Пекин за тяхната частна двустранна среща не се споменаваше за денуклеаризация, както се случваше в предишни китайски изявления, което предполага, че Китай е готов да приеме Северна Корея като ядрена сила. Междувременно, севернокорейските военни постигнаха бързи успехи благодарение на използването от Русия на нейните ракети, артилерия и войници. През април 2025 г. командирът на американските сили в Корея свидетелства, че руският опит ще "позволи напредък в програмата на [Северна Корея] за оръжия за масово унищожение през следващите три до пет години". Въпреки че в началото имаше проблеми със севернокорейските ракети, началникът на украинското военно разузнаване заяви през август 2025 г., че тяхната "точност, за съжаление, се е увеличила след руската модернизация".

Малко вероятно е Ким да предприеме пряко нахлуване в Южна Корея,

което би могло да доведе до ответни мерки от Сеул и Вашингтон, целящи слагане край на режима. Ким е смел и опортюнистичен, а не самоубийствен. Но предвид новото му положение и сила, сега е по-вероятно да заплашва и принуждава съседите си, което би създало стратегически дилеми за Съединените щати. Общо Ким е изстрелял почти 70 ракети само през 2022 г., най-много в историята на Северна Корея. След това, в края на 2023 г., Ким се отказва от политиката на баща си и дядо си за мирно обединение и обявява Южна Корея за "враждебна държава". Северна Корея също засили ядрените си заплахи. През юли 2022 г., в остра реч, насочена към Съединените щати и Юн Сук-йол, тогавашния нов южнокорейски президент, Ким заяви, че ядрената програма на Севера е "готова да мобилизира абсолютната си мощ послушно, точно и бързо", според официалните държавни медии.

Когато американски самолетоносач с ядрен двигател пристигна в Южна Корея за тристранни морски учения с Япония през октомври 2023 г., Пхенян реагира остро и заплаши с превантивна употреба на ядрени оръжия. И след като представи новия си военноморски разрушител - най-големият си военен кораб - през април 2025 г., за който Ким се хвалеше, че може да се справи с ракети, способни да носят ядрени оръжия, Северна Корея проведе симулация на ядрен контраудар срещу американските и южнокорейските сили. Ким разполага с нов арсенал от дипломатически маневри, за да смекчи ответните удари от военните си ходове, насочени към промяна на статуквото. Да разгледаме сценарий, в който Северна Корея действа агресивно в Жълто море, може би като изпраща голям брой военноморски и търговски кораби покрай Севернокорейското море и тормози южнокорейските рибарски лодки, като същевременно отново заявява, че Пхенян не признава корейското примирие или легитимността на морската граница.

Както и в миналото, двете страни може да разменят огън. Но за разлика от подобни сблъсъци през 1973, 1999, 2002, 2009 и 2010 г., Северна Корея днес разполага с по-модерни и разнообразни оръжия. Ким би могъл да заплаши или да намекне за употреба на тактически ядрени оръжия в противопоставянето, което от своя страна би усложнило координацията между южнокорейските и американските военни. След това той би могъл да се насочи към дипломатически ангажименти с Тръмп - не относно денуклеаризацията, а относно статута на Националната линия за овладяване на Северна Корея - и да предизвика съмнения в Южна Корея относно ангажимента на САЩ към алианса, разширеното възпиране и разоръжаването на Северна Корея.

Ким лесно би могъл да въвлече Си и Путин в ситуация, която те не биха избрали

Той би могъл да изиграе дипломатическите си карти и по други начини. За да покаже стойността си на Путин, например, Ким би могъл да започне преговори с Южна Корея като лост за ограничаване на подкрепата на Сеул за Украйна. Сеул предостави близо 400 милиона долара за възстановяване и хуманитарна помощ на Украйна през 2024 г. и обеща над 2 милиарда долара нисколихвени заеми и разширено икономическо сътрудничество. Намаляването на подкрепата за Украйна вероятно би обтегнало връзките на Южна Корея с Европа, но ако Ким направи положителни предложения към Сеул, прогресивната президентска администрация - традиционно партията, която предпочита по-меки отношения с Пхенян - би била трудни за игнориране, особено след като връзките между двете правителства на полуострова са замразени от 2019 г.

Президентът И Дже-мьонг вероятно би приветствал възможността да се занимава с междукорейска дипломация, включително възобновяване на събиранията на семейства, разделени от Корейската война. Ким би се оттеглил от размяната с повече гориво или по-чувствителни военни технологии от Русия, докато Путин би осигурил намалена подкрепа за Украйна.

И двамата биха спечелили от вбиването на клин между Южна Корея и Европа. Ким лесно би могъл да въвлече Си и Путин в ситуация, която те не биха избрали и която не е в национален интерес на нито един от двамата. Китай, например, все още има значително икономическо влияние върху Северна Корея, но Ким би могъл да се възползва от безпокойството на Пекин относно нарастващото влияние на Русия, за да извлече още отстъпки. И ако Ким стане нетърпелив към нивото на военни материали и ноу-хау, които получава от Русия - Северна Корея хаква руското външно министерство и отбранителни фирми поне от 2022 г., което предполага, че Ким може да не е доволен от настоящите нива на подкрепа - той би могъл да намали подкрепата си за войната в Украйна и да подкопае военните усилия на Путин. За всеобща изненада Северна Корея държи доста карти в ръцете си.

Ким се доказа като умел регионален играч и подобно на баща си и дядо си преди него, е усъвършенствал изкуството да жонглира, да ласкае, да заплашва и да фрустрира по-големите си съседи. Тъй като вътрешните и външните условия на Северна Корея се промениха драстично през последните пет години, действията му сега имат потенциала да оспорят статуквото, да всеят объркване и да подкопаят интересите на САЩ далеч отвъд Корейския полуостров. В миналото Вашингтон е предлагал облекчаване на санкциите, икономическа помощ и хуманитарна помощ, за да ангажира Пхенян и да ограничи действията му. Сега, ако Съединените щати решат да възобновят диалога, ще трябва да са готови да предложат много повече от това. Ким има нови мрежи, нови възможности и мълчаливо приема, че Северна Корея ще остане ядрена сила. Вашингтон трябва да се съобразява с новия геостратегически пейзаж, защото както и да реши Ким да постигне целите си - чрез дипломатически или военни средства или комбинация от двете - това, което се случва на Корейския полуостров, няма да остане на Корейския полуостров.