Северна Корея: защо „студеният мир“ може да е най-реалистичният сценарий

В началото на 90-те години, дори преди Северна Корея да разполага с ядрени бомби, Съединените щати започнаха да осъзнават, че ще бъдат следващата ядрена заплаха за света. По това време Северна Корея едва разполагаше с достатъчно делящ се материал, за да построи една или две груби бомби. Липсваха ѝ системи за доставка, които биха позволили на подобни оръжия да достигнат до Съединените щати. И щеше да минат повече от 15 години, преди режимът да извърши първия си ядрен опит. И все пак загрижени правителствени служители и наблюдателни журналисти осъзнаваха, че Северна Корея е решена да се сдобие с ядрени оръжия и вероятно ще се превърне в източник на регионална нестабилност.

Три десетилетия и половина по-късно Северна Корея надмина дори най-песимистичните прогнози за ядреното си развитие. Тя е натрупала 50 ядрени бомби и е запасила достатъчно плутоний и високообогатен уран, за да построи още 40 до 50. Разработила е близо 20 различни системи за доставка, включително междуконтинентални балистични ракети (МБР) с голям обсег, които могат да достигнат цели в Съединените щати.

Размерът и усъвършенстването на ядрения арсенал на Северна Корея днес показват, че тези подходи са се провалили. В допълнение към непоследователната политика на САЩ и липсата на внимание към Северна Корея на фона на трайни кризи другаде по света, Съединените щати се затрудняват да приложат и наложат споразуменията за денуклеаризация поради липса на подкрепа както от севернокорейските лидери, така и от американските президенти. Партийните разделения във Вашингтон също принуждават всяка нова администрация да рестартира цикъла на преговори, а Пхенян многократно действа недобросъвестно, като разширява ядрените си програми и се отказва от ангажиментите си. В крайна сметка, липсата на доверие между севернокорейските и американските лидери, датираща от Корейската война – подсилена от много неуспешни преговори и споразумения – прави невъзможно ограничаването на ядрените амбиции на Пхенян. Едномерният фокус върху неразпространението също така възпрепятства Съединените щати в други важни области, в които биха могли да преговарят, като например намаляване на размера на конвенционалните въоръжени сили на Северна Корея или подобряване на правата на човека. Използването на икономически санкции като основен инструмент на дипломацията освен това не е ограничило ядрената програма и само е затвърдило решителността в Пхенян, пише Foreign Affairs.

Светът би бил по-безопасно място, ако Северна Корея се откаже от ядрените си оръжия. Но да се откаже от арсенала си просто не е постижимо скоро, а действията сякаш това се случва биха били вредни за националната сигурност. Вашингтон трябва да преориентира стратегията си спрямо Северна Корея, за да може да постигне по-незабавни ползи, да намали напрежението и да направи света по-безопасен сега. Най-добрата стратегия за избягване на гореща война с ядрена Северна Корея е да се запази студен мир.

Северна Корея тайно изгради ядрената си програма, като същевременно многократно подписа споразумения за денуклеаризация със Съединените щати. Неуморният стремеж на Пхенян към оръжейно оръжие беше в основата на всяка ядрена криза през последните три десетилетия, независимо кой американски президент беше на власт или каква тактика следваше Вашингтон. През 1994 г. президентът Бил Клинтън поиска Северна Корея да се въздържи от започване на кампания за добив на плутоний за оръжейни цели. Когато Северна Корея все пак го направи, Клинтън обмисли военен удар за унищожаване на комплекса Йонбьон. Но докато администрацията обмисляше възможностите си, бившият президент Джими Картър прие поканата на Ким Ир Сен да посети Северна Корея; Картър и Ким определиха очертанията на сделка, която стана Рамковото споразумение, подписано по-късно същата година. Северна Корея замрази действащия реактор и спря строителството на два допълнителни реактора в замяна на тежко гориво (страничен продукт от суровия петрол, който Северна Корея би могла да използва за енергия) и два леководни реактора (по-модерен ядрен реактор, чието гориво не може лесно да се превърне в оръжия). Много наблюдатели отдадоха провала на това споразумение през 2002 г. на ястреби в администрацията на Джордж У. Буш, които искаха да саботират успех от ерата на Клинтън, но истинската причина беше тайното закупуване на материали от Пхенян за изграждане на алтернативна ядрена бомба на базата на уран.

Шестстранните преговори, организирани от Китай и на които присъстваха Япония, Северна Корея, Русия, Южна Корея и Съединените щати, доведоха до второ голямо споразумение за денуклеаризация през 2005 г. Страните на преговорите отново обещаха да предоставят на Северна Корея тежко гориво и леководен реактор, както и дипломатическа нормализация, икономическа помощ и гаранции за регионална сигурност, в замяна на замразяването, деактивирането и демонтирането на всичките ѝ ядрени програми от страна на Пхенян. Северна Корея затвори части от ядрения реактор в Йонбьон, унищожи охладителната кула на реактора и предаде – за първи път – оперативни записи и образци на хардуер, които помогнаха на разузнавателната общност да разбере обхвата на програмата. Съединените щати също частично отмениха санкциите и премахнаха Северна Корея от списъка си с държави, спонсори на тероризма. Но и това споразумение се провали – не заради внезапния инсулт на Ким Чен Ир през 2008 г. или упоритостта на администрацията на Джордж У. Буш , както смятат някои анализатори, а заради нежеланието на Северна Корея да декларира напълно ядрения си инвентар, подкрепата ѝ за опита на Сирия тайно да изгради ядрен реактор и решимостта ѝ да скрие напредъка по тайната си програма за обогатяване на уран, за чието завършване публично призна през 2009 г., след години на отричане.

Администрацията на Обама постигна ново споразумение в последния ден на февруари 2012 г., което стана известно като „Сделката от високосния ден“.

Вашингтон обеща храна, хуманитарна подкрепа и икономическа помощ на Северна Корея в замяна на замразяване на ядрените и ракетните тестове. Но само седмици по-късно Северна Корея изстреля спътник въпреки предупрежденията на САЩ, че прикриването на тестове на балистични ракети като граждански ракети нарушава сделката. Краткотрайното споразумение се разпадна в началото на 2013 г., когато Северна Корея изпробва миниатюрно и по-мощно ядрено устройство, което доведе до близо пет години изолация на режима с тежки американски и международни санкции върху севернокорейската търговия, бизнеса, политическите лидери и финансовите транзакции.

Дипломацията на върха на Тръмп с Ким Чен Ун по време на първия му мандат също се провали заради неуморния стремеж на Северна Корея към разработване на оръжия. Преди първата среща на двамата лидери в Сингапур през юни 2018 г. Северна Корея изпробва водородна бомба и изстреля 17 балистични ракети, включително междуконтинентални балистични ракети, предназначени да достигнат Съединените щати. Въпреки че Ким се ангажира с денуклеаризация на тази среща, той така и не го осъществи и двамата лидери не успяха да постигнат споразумение на две последващи срещи на върха.

Санкциите само затвърдиха решимостта на Пхенян.

Вашингтон също трябва да намали броя на противниците, с които си има работа. Съединените щати са изправени пред зашеметяващ набор от предизвикателства от Китай, Русия и Иран (и техните марионетки, включително Хамас, Хизбула и хусите). Американската отбрана е особено изтощена заради войната с Иран и американските власти преместват някои ракети „Пейтриът“, високопланински противоракетни системи и дронове, разположени в Южна Корея, в Близкия изток , за да компенсират. Това поставя акцент върху това, което бившият помощник-министър на отбраната Илай Ратнър ​​описва като „премахване на враговете от дъската“. Тръмп може би се е опитал да направи това със Северна Корея по време на първия си мандат, като се сприятели с Ким, но единственият фокус на Вашингтон върху денуклеаризацията изключва всяка сериозна дискусия за забрана на ядрени изпитания, контрол върху въоръженията или политически отношения. Възобновяването на преговорите с цел установяване на студен мир ще обслужи по-непосредствено интересите на САЩ. Данните, събрани от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), показват, че периодите на диалог между САЩ и Северна Корея корелират с по-малко изстрелвания на ракети, ядрени изпитания и военни провокации.

Нарастващият риск от употреба на ядрени оръжия първа в Азия също налага преосмисляне на политиката на САЩ спрямо Северна Корея.

За да намалят риска от ескалация, Съединените щати биха могли да потвърдят отново обещанието си да не използват първи ядрени оръжия, което поеха по време на шестстранните преговори. Те биха могли също така да насърчат Южна Корея да смекчи елементи от агресивната си стратегия за възпиране, като например плана на Сеул за „верига от убийства“ за превантивно унищожаване на севернокорейски ядрени съоръжения или заплаха за обезглавяване на ръководството. Вместо това Вашингтон и неговите съюзници биха могли да се съсредоточат върху това, което е известно като възпиране чрез отказ: набор от стратегии, които включват изграждането на противоракетна отбрана с висока плътност, редовно ротиране на американски изтребители и подводници, способни да носят ядрени оръжия, на Корейския полуостров и заплаха за прецизни и усъвършенствани конвенционални военни отговори на севернокорейски атаки. Като сигнализират за силни съюзнически способности за ответни мерки, като същевременно омаловажават офанзивните заплахи, които биха могли да предизвикат манталитет „използвай или губи“ в Пхенян, Съединените щати и техните съюзници биха могли да възпрат Северна Корея, без да я провокират.

В интерес на Вашингтон е и да отслаби връзките на Северна Корея с Китай и Русия. Нарастващата близост между Москва и Пхенян е особено тревожна. Споразумението за отбрана, което Русия подписа със Северна Корея през 2024 г., възстанови гаранцията за сигурност на Москва към Пхенян от времето на Студената война, която беше премахната от договора им за приятелство, след като Южна Корея и Съветският съюз нормализираха отношенията си през 1990 г. Русия е заподозряна в трансфер на висококачествени оръжейни технологии, особено за междуконтинентални балистични ракети и ядрени подводници, на Северна Корея, което би могло да позволи на арсеналите на Пхенян да оцелеят при превантивна атака и да бъдат използвани за отмъщение. Москва също така помага за укрепването на конвенционалната армия, индустрията за боеприпаси и дронове на Пхенян, както и на ракетните системи. Китайският лидер Си Дзинпин също увеличи подкрепата си за Ким. Пекин, по думите на Сидни Зайлер, бивш служител на националното разузнаване на САЩ за Северна Корея, е „агресивно неотзивчив“ към Вашингтон по отношение на координирането на политиката спрямо Северна Корея. И Си Цзинпин даде на севернокорейския лидер равностойно място заедно с Путин на дипломатическата сцена на парада за Деня на победата в Китай през септември 2025 г.

Управлението на заплахите, които Северна Корея представлява, и установяването на стабилен, студен мир с Пхенян изисква сядане на масата за преговори. Но това, което Съединените щати искат от преговорите, не е същото като това, което иска Северна Корея. Предвид цялата икономическа, политическа и военна подкрепа, която получава от Китай и Русия, Пхенян има много по-малко стимули да отстъпва каквото и да било на Вашингтон, отколкото когато Тръмп се срещна за последно с Ким Чен Ун през 2019 г. Някои от традиционните „моркови“, които Съединените щати можеха да използват, за да изкушат спазване на договора в миналото, също загубиха своята привлекателност. Северна Корея вече не се интересува от размяна на офиси за връзка, които поемат някои от основните функции на посолствата. Режимът преди искаше този обмен като символ на своята легитимност, но сега смята, че подобен ход дава на Вашингтон твърде голям достъп в Северна Корея, като същевременно осигурява малка добавена стойност, тъй като вече има офис на ООН в Ню Йорк.

Това, което Северна Корея иска, е намаляване на броя на американските войски на Корейския полуостров,

който Пхенян с право вижда като основен символ на съюза между Вашингтон и Сеул. Въпреки че подобна отстъпка към Северна Корея обикновено би била неприемлива за двамата съюзници, Съединените щати и Южна Корея обмислят трансформационни промени в отношенията си в областта на сигурността, които естествено биха могли да намалят броя на американските войски там. Съединените щати насърчават Южна Корея значително да увеличи разходите си за отбрана, да поеме контрола върху военните операции от Вашингтон и да поеме по-голяма част от тежестта на отбраната на полуострова. Съединените щати искат да преминат към по-голямо въздушно и военноморско присъствие в региона, като същевременно намалят наземното си присъствие; те също така се стремят да си сътрудничат с Южна Корея по отношение на ядрени подводници, космическо и разузнавателно наблюдение и война, водена от изкуствен интелект. Американските медии съобщиха за възможността Съединените щати да изтеглят за постоянно ротационна бригада от 3500 до 4500 войници от Южна Корея. Въпреки че подобни промени трябва да се разглеждат като стъпки за укрепване на алианса, те могат да бъдат съобразени с преговорите със Северна Корея по други мерки, включително поетапно намаляване на оръжията, ограничения за разполагане на ракетни установки с множество ракети и зони, забранени за полети на дронове.

В идеалния случай и трите съюзника биха се ангажирали с декларация за колективна отбрана, така че атака срещу който и да е от тях да представлява атака срещу всички тях. Подобно споразумение би разстроило Пхенян, но ще помогне за промяна на динамиката към студен мир на полуострова, като сигнализира, че всяка севернокорейска войнственост ще бъде посрещната с експоненциално по-голям отговор от тримата съюзници. Подобна координация би помогнала и за компенсиране на опасенията на съюзниците, че по-големият фокус на САЩ върху собствените им целесъобразни нужди, като например намаляване на ракетите с голям обсег, би се тълкувал като намалена загриженост относно ракетите и артилерията на Северна Корея с малък обсег или като отслабване на ангажимента на САЩ за сигурност, което би могло да застраши съюзниците и партньорите на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион. Ако съюзниците се чувстват изоставени и не се доверяват на ангажимента на САЩ за сигурност, това би могло да предизвика регионална надпревара във въоръжаването и да доведе до падане на нови ядрени доминота.

Но Северна Корея не е Иран: тя е доказана ядрена държава, която би могла да отмъсти на Съединените щати и техните съюзници. Ядрените програми и системи за доставка на ядрено оръжие на Северна Корея също са много по-големи от тези в Иран и по-разпръснати на неразкрити места, които са трудни за прицелване. Тези фактори минимизират вероятността превантивният удар да успее. През 1994 г., когато Клинтън обмисляше военен удар, Съединените щати може би щяха да успеят да унищожат зараждащата се програма на Пхенян с минимални последици. Но днес ядреният арсенал на Северна Корея е твърде голям, за да бъде елиминиран, без да се рискува опустошение. А нападението срещу оръжейни съоръжения близо до границата с Китай би могло да доведе до по-широка ескалация с Пекин.

Северна Корея никога не е имала намерение да се отърве от ядрените си оръжия.

Дори и най-малкият знак за военни действия на САЩ може да предизвика опасна ескалация. Няма гаранция, че заплахата от унищожаване от Съединените щати би възпрала Ким от действия. Корейците имат известна фраза – „Ако аз умра, ти ще умреш, всички ние ще умрем“ – която прониква в техните филми, романи и история. Никой американски президент с чиста съвест не би могъл да оцени шансовете за избягване на ескалация на повече от 50 процента, което са малки шансове за ядрена война, която би могла да унищожи американски градове и да убие стотици хиляди американци.

Преговарящите обичат да казват, че що се отнася до ядреното портфолио на Северна Корея, има само ужасни възможности. Ако Северна Корея вече не беше въоръжена с ядрени оръжия, може би щеше да има по-добри възможности. Това, пред което Съединените щати са изправени в действителност обаче, е необходимостта от временно решение за защита на вътрешната сигурност на САЩ и предотвратяване на ядрена ескалация в Индо-Тихоокеанския регион. Студеният мир едва ли е идеално решение, но би могъл да донесе така необходимата стабилност на все по-опасни отношения.