Турист повреди фонтан от 16-ти век във Флоренция

Турист във Флоренция е повредил фонтан от 16-ти век като част от "предсватбено предизвикателство" да докосне интимните части на статуя.

Управата на Флоренция съобщи, че посетителка се е изкачила по фонтана на Нептун, известен като "Бианконе", на площад Синьория и го е повредила.

Фонтанът е построен между 1563 и 1565 г., за да отбележи откриването на нов акведукт, и е получил прякора си, който означава "голям бял", поради блясъка на мрамора си. Статуите в сърцето на фонтана изобразяват римския морски бог Нептун на колесница, теглена от четири коня, заобиколен от други фигури.

Местната полиция е забелязала 28-годишната жена да се катери по фонтана в събота, 18 април, след като се е изкачила по парапета и ръба на басейна.

За да избегне да се намокри във водата, тя се качила директно върху единия от краката на коня в центъра на фонтана. Служителите незабавно се намесили и я извадили от фонтана. По-късно жената казала на служителите, че е възнамерявала да "докосне интимните части на статуята като част от своеобразно предсватбено предизвикателство".

След инцидента специалисти от работилницата Palazzo Vecchio извършили оглед и установили "значителни" щети както по копитата на конете, така и по фриза.

Смята се, че жената се е държала за фриза, за да не се подхлъзне.

Туристката е признала съдебните власти за оскверняване на художествен и архитектурен паметник. И все пак властите във Флоренция отбелязаха в изявлението си, че жената се счита за невинна, докато властите не произнесат окончателна присъда.

Това не е първият път, когато фонтанът бива повреден

Той е бил обект на вандализъм от самото си построяване.

Музеят на Флоренция заяви, че защитен парапет е трябвало да бъде монтиран още през 1592 г., тъй като хората са използвали водата за миене.

Една от статуите е била открадната през 1830 г., а скулптурата е била повредена и от гюлета през 1848 г.

Най-забележителното е, че музеят казва, че вандал се е качил на Нептун през 2005 г., счупил си е ръката и е отчупил парче от басейна отдолу.