Започна сезонът на централното студоподаване във Виена, съобщи австрийското радио и телевизия. Високите температури през летата наложиха изграждане на система, подобна на топлофикационната, която засега обслужва офис сгради, болници, големи учебни заведения, хотели и новоизградени жилищни кооперации.

„При централизираното охлаждане доставяме на нашите клиенти студена вода с температура плюс седем градуса“, обяснява Буркхард Хьолцъл, експерт по централизирано охлаждане във Wien Energie, общинската фирма за доставка на електроенергия, газ, топлинна и охладителна енергия. Затоплената вода се връща обратно в охладителната централа, където се охлажда отново.

Осем мощни хладилни централи

В момента във Виена действат осем мощни хладилни централи. Една от тях, разположена под централния булевард в центъра на града, е с капацитет да охлади 400 000 квадратни метра. Част от водното охлаждане се извършва в канал на Дунав чрез тръбни системи и топлообменници.

В момента системата за охлаждане захранва повече от 220 клиента, предимно големи потребители. Централно място заема пръстенът за дистанционно охлаждане в централната част на Виена. „Централният булевард „Рингщрасе“ всъщност е нашата главна артерия за дистанционно охлаждане“, казва Хьолцъл в телевизионното предаване „Виена днес“. Мрежата се разширява постепенно и към други градски райони.

В нов виенски квартал, разположен около централната гара, инсталации за студоподаване са изградени и в жилищните блокове, захранвани от локална централа. И в други райони новопостроените сгради се включват към системите.

Каква енергия се използва за централизираното охлаждане?

За централизираното охлаждане освен електроенергия се използва и енергията, получена от изгарянето на отпадъци и от комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в електроцентралите. В сравнение с конвенционалните климатични инсталации голяма централизирана охладителна система е значително по-ефективна, изтъкват експертите.

Компанията Wien Energie залага на екологичното охлаждане на сгради чрез централизирано охлаждане от 2017 година. През следващите години в екологично чистия достъп до охлаждане ще бъдат инвестирани около 90 милиона евро. До 2030 година мощността на централизираното охлаждане трябва да бъде увеличена до 370 мегавата.

Към момента в експлоатация във Виена са 25 централи за дистанционно студоподаване, от които осем с голяма мощност и енергийна ефективност с мрежа за централизирано охлаждане и 17 децентрализирани охладителни системи, които се намират директно при клиентите. Модерната технология, която превръща и топлината в студ, спестява до 50 процента от емисиите на въглероден диоксид в сравнение с конвенционалните климатични инсталации, което прави дистанционното студоподаване най-екологичната форма на охлаждане.

(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)