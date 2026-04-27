Поредната стрелба около Тръмп отново повдига въпроси относно сигурността му

"Не мога да си представя, че има по-опасна професия", каза Доналд Тръмп за работата си, само часове след като беше в центъра на пореден голям инцидент със сигурността.

Макар малка армия от агенти на Тайните служби да правят американския президент може би най-защитеният човек в света, опазването на неговата безопасност се оказва нелека задача.

Първо беше опитът за покушение в Бътлър, Пенсилвания, през лятото на 2024 г., при който куршум одраска ухото му. Само 64 дни по-късно Тръмп отново беше мишена на потенциален убиец, докато играеше голф на игрището си във Флорида. А сега, часове след като изстрели разрушиха веселбата на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом в хотел Хилтън в столицата на страната, сигурността на Тръмп отново е под наблюдение.

Макар че мотивът и точната цел на заподозрения стрелец, 31-годишният Коул Томас Алън, остават неясни, въпросите се натрупват около това как въоръжен мъж може да се доближи толкова много до президента. Сред тях е нивото на проверка в хотела, в който са отседнали някои от най-известните политици, дипломати и журналисти на Вашингтон.

Гари О'Донохю, главният кореспондент на BBC за Северна Америка, който е бил на вечерята, каза, че макар пътищата около хотел "Хилтън" да са били затворени с часове, охраната на самото място "не е била особено засилена".

"Мъжът на вратата отвън само хвърли поглед на билета ми от разстояние, което сигурно е било на около два метра", написа той.

Билетите за вечерята са имали само номера на маси, написани върху тях, а не действителните имена на гостите. Личните карта на влизащите в хотела също не са била проверявани по никакъв начин.

Гостите, които са се отправяли към вечерята, са слизали по ескалатори от главните фоайета, преди да преминат през контролно-пропускателен пункт за сигурност в зона на едно ниво над входовете на балната зала. Когато вечерята започнала, те слизали по стълбище, за да влязат.

Видеонаблюдение, публикувано от Тръмп в социалните мрежи, показва как заподозреният преминава през един от тези контролно-пропускателни пунктове, преди агенти на Тайните служби да открият огън. Властите заявиха, че той е притежавал пушка, пистолет и множество ножове.

Започнала е престрелка с полицаи, преди нападателят да бъде спрян.

Улф Блицър от CNN каза пред мрежата, че е видял заподозрения да стреля няколко пъти, използвайки "много, много сериозно" оръжие.

По-късно президентът публикува снимка на мъж без риза на пода с ръце, вързани зад гърба му, и служители на Тайните служби, стоящи около него.

Временно изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш каза пред NBC News, че изглежда сякаш се е насочил към служители на администрацията, "вероятно включително президента".

Полицията съобщи, че Коул Томас Алън е бил гост във Вашингтон Хилтън, който продължава да функционира като хотел, въпреки че в една и съща сграда са се настанявали някои от най-влиятелните хора в света. Хотелът е бил затворен за обществеността часове преди началото на събитието в събота, като достъпът е бил ограничен до гостите на хотела и тези с билети за вечерята или приемите, провеждани на мястото на събитието.

След като Тръмп се настанил в самата бална зала, е имало засилено присъствие на охрана

Тя включвала тежко въоръжени екипи за контраатака, които работели, за да обезопасят залата мигове след като изстрелите са били произведени отвън.

Бившият посланик на Обединеното кралство във Вашингтон, Ким Дарок, който е присъствал на вечери на кореспонденти преди, беше критичен към системата за сигурност.

"Ако сте били там като гост на хотела и сте имали лоши намерения да нахлуете на тази вечеря, има само една проверка на сигурността, която трябваше да преодолеете... и след това сте в балната зала", каза той пред BBC.

Самият Тръмп по-късно каза, че Хилтън "не е особено сигурна сграда", добавяйки, че инцидентът показва важността на новата бална зала на Белия дом, която е в процес на изграждане, но е предмет на съдебни спорове.

"Всъщност е по-голяма зала и е много по-сигурна. Защитена е от дронове. Стъклото е непробиваемо за брониране. Имаме нужда от балната зала", каза той.

Президентът също така похвали "смелостта" на Тайните служби, които свалиха него и вицепрезидента Джей Ди Ванс от сцената, казвайки, че са свършили "страхотна работа".

Експерти в правоохранителните органи и президентската сигурност заявиха, че фактът, че стрелецът никога не е успял да влезе в самата бална зала, предполага, че мерките за сигурност са работили.

Бившият специален агент на ФБР Джеф Крьогер обясни пред BBC:

"Точно това са обучавани да правят Тайните служби. Когато се чуха изстрели, те "се насочиха към президента", създавайки "телесна бариера."

Бившият агент на Тайните служби Бари Донадио също каза пред BBC, че на събитието изглежда "не е имало недостиг на агенти, служители и полиция".

Коментирайки как може да се промени сигурността, някои експерти казаха, че очакват някои по-строги мерки за събитията на Тръмп сега, като например по-широк периметър.

Стрелбата е последната глава от политическото насилие в Америка, което според данните се увеличава

През 2023 г. полицията на Капитолия на САЩ разследва над 8000 заплахи, което е с 50% повече в сравнение с 2018 г.

Убийството на Чарли Кърк в Юта миналата година допълнително разкри ожесточените политически разделения в Америка. Консервативният коментатор беше прострелян, докато говореше на събитие Turning Point USA, в акт на насилие, който беше заснет и разпространен в интернет.

Месеци по-рано представителката на щата Минесота Мелиса Хортман, демократка, и съпругът ѝ Марк бяха застреляни и убити, докато съпругът на бившия председател на Камарата на представителите, демократката Нанси Пелоси, Пол, беше нападнат с чук и хоспитализиран с фрактура на черепа.

Сред другите цели на опити за президентско убийство беше републиканският президент Роналд Рейгън, който беше прострелян и ранен от Джон Хинкли-младши през 1981 г. Рейгън получи прободен бял дроб при стрелбата, но оцеля. Стрелбата се случи пред хотел Washington Hilton, същия хотел, който беше домакин на гала вечерта в събота.

На въпрос за честотата на тези атаки по време на неговите събития, Тръмп каза, че е "проучвал убийствата" и че бивши президенти като Ейбрахам Линкълн също са били мишена.

"Те са големи имена и не ми се иска да кажа, че това ме почита, но съм направил много за САЩ."