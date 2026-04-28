89-годишен мъж простреля петима души в Атина

Възрастен мъж, на 89 години, рани петима души в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Първоначално мъжът нахлул в офис на Службата за социално осигуряване (ЕФКА) в квартал Керамикос, въоръжен с пушка и открил огън. При нападението бил ранен един служител, който е бил прострелян в крака. Той е откаран в болница и състоянието му е добро.

След стрелбата нападателят се качил в такси и се е отправил към друга част на гръцката столица, където е прострелял още четирима души в приземния етаж на сградата на Първоинтанционния съд. Все още няма подробности как точно се е случило второто нападение. Простреляните са получили леки наранявания и са добре.

Нападателят е хвърлил използваната от него пушка и е избягал. Полицията провежда акция по издирването му.

Според първоначалната информация стрелецът е бил висок и слаб.

(БТА)