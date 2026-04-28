IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

89-годишен мъж простреля петима души в Атина

Полицията издирва стрелеца

28.04.2026 | 13:48 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Възрастен мъж, на 89 години, рани петима души в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Първоначално мъжът нахлул в офис на Службата за социално осигуряване (ЕФКА) в квартал Керамикос, въоръжен с пушка и открил огън. При нападението бил ранен един служител, който е бил прострелян в крака. Той е откаран в болница и състоянието му е добро. 

След стрелбата нападателят се качил в такси и се е отправил към друга част на гръцката столица, където е прострелял още четирима души в приземния етаж на сградата на Първоинтанционния съд. Все още няма подробности как точно се е случило второто нападение. Простреляните са получили леки наранявания и са добре. 

Нападателят е хвърлил използваната от него пушка и е избягал. Полицията провежда акция по издирването му. 

Според първоначалната информация стрелецът е бил висок и слаб. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Атина стрелба съд
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem