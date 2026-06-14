Тайра Банкс съди Netflix за клевета

Тайра Банкс влиза в съдебна битка с Netflix, като съди стрийминг гиганта за клевета. Тя твърди че в документалната поредица за "Следващият топмодел на Америка" ("America’s Next Top Model") думите ѝ не просто са били съкратени, но и манипулирани.

Бившата водеща на култовото риалити е завела иск в събота срещу Netflix, 89 Blocks Holdings, EverWonder Studio, Netflix Music и режисьорите Мор Лоуши и Даниел Сиван. В делото са посочени обвинения за представяне в невярна светлина - правен термин за създаване на подвеждаща публична представа за даден човек, клевета чрез внушение, нарушение на договор и невярно използване на името ѝ за подкрепа на проекта.

Според съдебните документи, прегледани и цитирани от Variety, Банкс е дала интервю с продължителност 3 часа и половина за поредицата "Reality Check: Inside America’s Next Top Model" ("Проверка на реалността: От вътрешната страна на "Следващият топмодел на Америка"). В готовия монтаж обаче от него останали около 16 минути.

3 часа и половина интервю, 16 минути в ефир

Точно в този монтаж, според адвокатите ѝ, е проблемът.

В иска се твърди, че кадрите с Банкс са били "пренаредени, за да подкрепят неверен и клеветнически разказ, несвързан с това, което тя действително е изразила". Частите, в които тя поема отговорност за някои от слабостите на шоуто, според делото са останали "на пода в монтажната". С други думи, позицията на Банкс е, че документалният сериал е взел само най-удобните фрагменти от думите ѝ - и е оставил извън кадър всичко, което би променило тона.

Най-тежкото внушение, според иска, е свързано с начина, по който поредицата представя реакцията ѝ към историята на бивша участничка.

"Още по-лошо, фалшивият разказ, който продуцентите създадоха - чрез селективен монтаж, умишлено пропускане и хирургическа манипулация на непрекъснат материал - включваше внушението, че г-жа Банкс съзнателно е позволила участничка да бъде сексуално нападната в нейното шоу, че е използвала травмата на тази участничка за рейтинг и след това дори не е могла да си спомни случая, когато е била попитана", се казва в съдебния иск.

Адвокатите ѝ наричат този разказ "пълна измислица", излъчена от Netflix пред милионна глобална аудитория.

Историята на Шанди Съливан

В центъра на делото е и конкретен момент от документалната поредица - частта с Шанди Съливан, участничка във втория сезон на "Следващият топмодел на Америка".

Според иска един от най-обсъжданите моменти около шоуто през последните 20 години е вечер, в която Съливан е била пияна, правила е секс с мъж в Милано и скоро след това е признала изневярата си на дългогодишния си приятел.

В поредицата на Netflix обаче Съливан е показана да описва случилото се като сексуално посегателство. Именно това, според адвокатите на Банкс, променя целия контекст. Те твърдят, че Банкс никога преди не е чувала тази версия и не е била информирана за нея по време на интервюто си.

След като тази информация не ѝ е била съобщена, режисьорката Мор Лоуши пита Банкс: "Помниш ли историята с Шанди?".

В епизода се вижда как Банкс поглежда нагоре, казва "ъм", а след това екранът става черен. Според иска внушението е ясно - че Тайра Банкс дори не може да си спомни историята на жена, която е била нападната в нейното шоу.

"Внушението е разрушително и умишлено - че Тайра Банкс дори не може да си спомни историята на жената, която е била нападната в нейното шоу", се казва в документите.

Адвокатите на Банкс обаче твърдят, че пълният немонтиран запис показва друго.

По думите им тя кимва утвърдително и казва: "Помня историята ѝ."

От култово шоу до съдебен спор

Банкс беше лице на "Следващият топмодел на Америка" в продължение на 22 сезона, започвайки от 2003 година. Шоуто я превърна в една от най-разпознаваемите телевизионни фигури на 2000-те, но през последните години форматът все по-често е преразглеждан през днешната чувствителност към модната индустрия, телевизионния натиск, отношението към участничките и границата между риалити драмата и експлоатацията.

Именно върху този по-критичен прочит стъпва и документалната поредица на Netflix. Банкс обаче твърди, че в нейния случай критиката е преминала в манипулация.

Сега тя настоява делото да бъде разгледано от съдебни заседатели, които да определят подходящ размер на наказателното обезщетение.