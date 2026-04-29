IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Екшън в Хасково: Гонка с полиция и прострелян млад мъж

Всичко е започнало от скандал за краден автомобил

29.04.2026 | 15:21 ч. Обновена: 29.04.2026 | 15:22 ч.
БНТ

Около 14 часа днес в Хасково е имало гонка на изхода на града в посока Димитровград. На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие, съобщава БНТ.

Отцепени са поне четири автомобила, има задържани. Простреляният е уцелен в краката, няма опасност за живота му.

Според неофициална информация става въпрос за скандал за краден автомобил, конфискуван от полицията. В скандала единият извадил нож, а другият - пистолет, бил произведен изстрел. От полицията все още няма официална информация по случая.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

гонка Хасково прострелян полиция
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem