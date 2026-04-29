Екшън в Хасково: Гонка с полиция и прострелян млад мъж

Около 14 часа днес в Хасково е имало гонка на изхода на града в посока Димитровград. На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие, съобщава БНТ.

Отцепени са поне четири автомобила, има задържани. Простреляният е уцелен в краката, няма опасност за живота му.

Според неофициална информация става въпрос за скандал за краден автомобил, конфискуван от полицията. В скандала единият извадил нож, а другият - пистолет, бил произведен изстрел. От полицията все още няма официална информация по случая.