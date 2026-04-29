Син на милиардер иска да спасява "наркохипопотамите" на Ескобар от екзекуция

Синът на индийски милиардер предложи да даде нов дом на хипопотамите, потомци на животните, внесени в Колумбия от покойния наркобарон Пабло Ескобар, за да ги спаси от планирано унищожение.

Анант Амбани, син на магната от Reliance Industries Мукеш Амбани, поиска във вторник колумбийското правителство да преразгледа решението си този месец да разреши стрелбата по 80 от животните. Хипопотамите са инвазивен вид, а броят им в Колумбия е около 200.

"Тези 80 хипопотама не са избирали къде са родени, нито са създали обстоятелствата, пред които са изправени сега", каза Амбани в изявление, цитирано от The Times. "Те са живи, разумни същества и ако имаме възможността да ги спасим чрез безопасно и хуманно решение, имаме отговорност да опитаме."

Колумбийският министър на околната среда Ирене Велес Торес заяви, че всички други методи за контрол на популацията им, включително кастрация и преместване в зоологически градини, са били скъпи и неуспешни.

Амбани поиска разрешение за "безопасно, научно ръководено преместване, което би дало на 80-те животни постоянен дом" в неговия център за животни Вантара в западния щат Гуджарат в Индия.

Обширната зоологическа градина се представя като "един от най-големите центрове за спасяване, грижа и опазване на диви животни в света"

Амбани заяви, че е представил подробен план за осигуряване на нов дом на животните в центъра за животни, който е разположен до рафинерийския комплекс Reliance Jamnagar, който според конгломерата е най-голямата рафинерия за суров петрол в света.

Лятото там може да стане изключително горещо, с температури, достигащи над 40°C.

Предложението предвижда ветеринарно-насочвано залавяне и транспортиране, както и създаването на „специално проектирана натуралистична среда“ за хипопотамите, се казва в изявление.

30-годишната престъпност на "кокаиновите хипопотами" на Пабло Ескобар

Ескобар е внесъл четири хипопотама през 80-те години на миналия век, но до 2009 г. броят им се е увеличил до около 27.

След смъртта му при престрелка на покрив в Меделин през 1993 г., неговите хипопотами са оставени да живеят спокойно в огромното частно имение на кокаиновия барон в Неапол, което е разполагало с летище, тематичен парк с динозаври и арена за бикоборство с 1000 места.

Оттогава хипопотамите са се разпространили далеч отвъд границата на Хасиенда Наполес с площ от приблизително 20 кв. км до буйните речни брегове на колумбийската река Магдалена. Сега те бродят из калния басейн, атакуват рибари и постоянно опустошават крехката екосистема на най-голямата река в страната в един от най-биоразнообразните кътчета на света.

Тритонен Hippopotamus amphibius консумира около 40 кг трева и растения всеки ден, изтласквайки местни видове като западноиндийския ламантин.

Ограниченият генофонд на колумбийските хипопотами и рискът от пренасяне на неместни болести правят връщането им в естествената им среда в Африка невъзможно.

През 2023 г. местните власти в провинция Антиокия заявиха, че планират да преместят 70 хипопотама на цена от 3,5 милиона долара. Планът включваше 60 хипопотама да бъдат изпратени до рехабилитационен лагер в Гуджарат.