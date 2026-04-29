Радикална идея: Все повече швейцарци искат населението да се ограничи до 10 млн.

Радикална инициатива, предложена от крайнодясна партия, която би могла да промени дълбоко демографския и икономически баланс на европейска държава, набира популярност сред населението. Въпреки че правителството я оспорва, все повече граждани изглеждат склонни да я подкрепят на референдум, според проучване на общественото мнение, публикувано в сряда.

Мнозинството от швейцарците подкрепят предложение за референдум за ограничаване на населението на Швейцария до 10 милиона, а подкрепата за инициативата нараства, според проучване, публикувано в сряда, съобщава Reuters.

Правителството отхвърли инициативата, подкрепена от крайнодясната Швейцарска народна партия (SVP), която ще бъде поставена на гласуване на 14 юни, твърдейки, че тя ще повлияе на сътрудничеството с Европейския съюз и на икономиката, като ограничи пазара на труда.

Но опасенията относно бързия растеж на населението и натиска върху обществената инфраструктура насърчават много швейцарци да подкрепят предложението, според проучване, проведено от медийната група Tamedia съвместно с вестник "20 Minuten" и института за проучване на общественото мнение Leewas.

Населението на Швейцария вече е над 9 милиона, като официалните данни показват, че чуждестранните граждани са представлявали над 27% от общото население до 2024 г. Анкетата, проведена на 22 и 23 април и публикувана от вестник Tages-Anzeiger, показва, че 52% от 16 176 анкетирани са в подкрепа на предложението или са наклонени към него, докато 46% са на различно мнение. Останалите не са изразили мнение.

Предишна анкета в началото на март показа 45% "за" и 47% "против" инициативата, съобщи вестникът, наричайки последния резултат необичаен, като се има предвид, че предложенията за референдум в Швейцария обикновено губят подкрепа с наближаването на деня на гласуването.

Анкетата е имала марж на грешка от плюс или минус 3 процентни пункта.

Според предложението постоянно пребиваващото население не трябва да надвишава 10 милиона граждани преди 2050 г., а Швейцария трябва да се откаже от споразумението си с ЕС за свобода на движение.

Швейцарските парламентаристи обсъждат споразумение между Швейцария и ЕС, сключено в края на 2024 г., за укрепване на икономическите връзки, след трудната 2025 г., през която Швейцария неочаквано беше засегната от най-високите търговски тарифи, наложени от САЩ в Европа.

Шотландската национална партия (SVP), най-голямата партия в Швейцария, се противопоставя на по-тясната интеграция с ЕС, считайки я за заплаха за швейцарския суверенитет и източник на прекомерна регулация.