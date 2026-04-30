US конгресът сложи край на 75-дневната бюджетна криза

Конгресът на САЩ одобри финансиране за по-голямата част от Министерството на вътрешната сигурност, с което сложи край на рекордна частична бюджетна криза, нарушила функционирането на ключови сектори повече от два месеца.

Камарата на представителите прие мярката, вече одобрена от Сената, и я изпрати за подпис на президента Доналд Тръмп. Законопроектът ще осигури финансиране за основни структури на министерството до края на финансовата година на 30 септември.

Текстът не предвижда нови средства за имиграционния контрол и охраната на границите, с което политическият спор, довел до кризата, остава нерешен.

Камарата одобри законопроекта с гласуване на гласове само часове преди критичния срок, след като министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин предупреди, че извънредните средства, използвани за изплащане на заплати, скоро ще се изчерпят.

Министерството е с частично прекъснато финансиране от 14 февруари. Това е най-дългият подобен период на недостиг на средства, продължил 75 дни.

Съгласно закона нормалното финансиране ще бъде възстановено за агенции като Федералната агенция за управление при извънредни ситуации, Бреговата охрана, Администрацията за транспортна сигурност и Тайните служби.

Имиграционната и митническа служба и Граничният патрул, които са в центъра на остър партиен спор, остават извън договорката. / БГНЕС