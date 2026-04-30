Дронът MQ-25A "Stingray" на Boeing завърши първия си тестов полет

За разлика от съвместните бойни самолети на ВВС, Stingray не е създаден, за да помага на пилотирани изтребители във въздушен бой; неговата роля е много по-важна за военноморските операции.

Гигантът в областта на военноморските сили и аерокосмическата индустрия на САЩ, Boeing, обяви, че безпилотният MQ-25A Stingray е завършил първия си тестов полет миналата седмица от съоръжението на компанията, разположено на летище MidAmerica St. Louis в Маскута, Илинойс. Това подчертава ролята, която дроновете могат да играят, докато служат редом с пилотирани самолети, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

MQ-25A е летял приблизително два часа, като пилотите на летателни средства (AVP) на ВМС на САЩ и Boeing са контролирали дрона от "наземната контролна станция MD-5 на системата за управление на мисията на безпилотните самолети, която включва системата MDCX на Lockheed Martin", според изявление на ВМС на САЩ. По време на полета AVP са извършили серия от маневри и тестове, които са валидирали „основните контроли на полета, работата на двигателя и характеристиките на управление“ на дрона.

Въпреки че полетът беше под човешки контрол, целта на програмата е Stingray да рулира, излита, лети и каца автономно. Дронът е проектиран да работи от самолетоносачите на ВМС на САЩ и да се интегрира с авиационно крило на самолетоносача.

"Постигането на този първи полет подчертава силното партньорство между ВМС и нашите индустриални партньори", каза контраадмирал Тони Роси. "MQ-25A не е просто самолет: това е първата стъпка в интегрирането на безпилотно зареждане с гориво на палубата на самолетоносача, което директно позволява на нашите пилотирани изтребители да летят по-далеч и по-бързо", добави Роси, който ръководи Изпълнителния офис на програмата за безпилотна авиация и ударни оръжия (PEO (U&W)). "Тази способност е жизненоважна за бъдещето на военноморската авиация."

MQ-25A не е единствената безпилотна летателна система (UAS), която в момента е в процес на разработка.

Военновъздушните сили на Съединените щати продължават да провеждат тестови полети на своите съвместни бойни самолети (CCA), автономните дронове, които биха могли да служат като "лоялни помощници" за техните пилотирани изтребители от пето и шесто поколение.

Докато прототипите на CCA на ВВС - YFQ-42A и YFQ-44 - са фокусирани върху въздушното превъзходство, MQ-25A Stingray няма оръжия; той е разработен предимно, за да служи като танкер за презареждане във въздуха и да поеме мисията за презареждане от пилотираните изтребители. Поради тази причина Stingray е много по-голям и по-бавен от бойните дронове на ВВС.

Въпреки това, значението на презареждането във въздуха не може да бъде подценявано. Както показа текущата операция "Епична ярост", самолетоносачите на ВМС на САЩ може да се наложи да действат по-далеч от потенциални цели, за да избегнат атаките им от наземни крилати ракети и дронове.

"MQ-25A значително ще разшири бойния обхват и ефективните възможности за удар на авиационното крило на палубата", написаха от ВМС на САЩ. "Чрез разтоварване на задачите по зареждане с гориво от пилотираните самолети, дронът-танкер MQ-25 Stingray освобождава изтребители за бойни мисии, позволявайки на самолетоносачите да атакуват от по-големи разстояния и да избягват зони с висока заплаха", написа Брандън Вайхерт за The National Interest миналата година.

Дан Джилиън, вицепрезидент и генерален мениджър на Boeing Air Dominance, заяви, че полетът от миналата седмица е изграден „върху години на обучение“ от прототипа MQ-25A T1 на компанията.

"MQ-25A е най-сложната автономна система, разработвана някога за авиационна среда, и това историческо постижение ни приближава до безопасното интегриране на Stingray в авиационното крило на палубата", добави Джилиън.

ВМС на САЩ и Boeing ще проведат допълнителни тестови полети на летище MidAmerica през следващите месеци, за да потвърдят допълнително управлението и възможностите на Stingray. След приключване на тези тестове, самолетът ще бъде прехвърлен във военноморската авиобаза Патуксент Ривър, Мериленд, по-късно тази година, "за да се подготви".

"Наблюдението на първия ни военноморски самолет, изпълняващ автономен полет, подчертава какво дават дисциплинираната екипна работа и строгите тестове", каза Трой Ръдърфорд, вицепрезидент на програмата MQ-25 на Boeing. "Това не би било възможно без упоритата работа и всеотдайността на нашия екип от Boeing, ВМС и индустрията. Заедно ние предефинираме бъдещето на военноморската авиация и разширяваме границите на това, което е възможно с автономността."