Църквата в Полша се готви за война

Полската католическа църква, в сътрудничество с Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, разработва план за военни и други кризисни ситуации, в които цивилното население се нуждае от подслон и помощ, обяви председателят на Полската епископска конференция, архиепископ Тадеуш Войда.

"Има опасения, че войната ще дойде в Полша, което е съвсем разбираемо. За щастие, ние не чакаме пасивно развитието на събитията. В Епископската конференция беше сформирана работна група, съставена от няколко души от различни институции, включително Каритас Полша, която си сътрудничи с Министерството на отбраната и МВР", каза Войда пред телевизия Polsat.

Правителството на премиера Доналд Туск наскоро предложи сътрудничество на църквите, тъй като, особено Полската католическа църква, има гъста мрежа от енории и общини, предимно в по-малките градове. Тези църкви могат да играят важна роля в подпомагането на населението да преживее първите моменти на кризата и да намери подслон.

"Правителството е наясно, че в кризисни ситуации мнозинството поляци търсят помощ първо от църквата, а след това от институциите в общините. Подготвяме наръчник за свещеници в случай на криза и на места вече се провежда обучение. Държавата ни даде гаранции, че в случай на криза ще осигури на енориите генератори, запаси от вода, лекарства и хигиенни нужди", каза президентът на Полската епископска конференция.

Според последната статистика в Полша има 10 325 енории, от които 688 са манастири, и според плана, който подготвят с правителството, те ще съдействат за евакуацията на културни ценности, ще помагат на бежанци, ще организират хуманитарни коридори и ще осигуряват подслони.

Полша, заедно с Германия, е сред 10-те държави-членки, които разработват съвместни планове за евакуация на населението в случай на сериозна криза или война

През февруари тази година страните от региона около Балтийско море подписаха меморандум за сътрудничество в случай на война за улесняване на движението на населението през границите на тези страни, когато те съвместно организират транспорт, улесняват граничния контрол и създават хуманитарни коридори.

"Опитът от войната в Украйна показва, че временното преместване на цивилни лица позволява продължаване на отбраната на страната, като едновременно с това защитава населението", се казва в меморандума, подписан от Полша, Германия, Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финландия, Литва, Латвия и Естония.