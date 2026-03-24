Цената на имотите в Дубай се срина, с 25% по-евтини са

С продължаващите атаки от страна на Иран към Обединените арабски емирства, цените на жилищата в Дубай вече са паднали с повече от 25%. Проучване на Goldman Sachs показва, че сделките от началото на март са намалели с 31% спрямо преди година и с 51% спрямо предходния месец, пише Il Messaggero.

Няколко примера?

Според пазарни данни цената на вила на остров Ланай в Дубай е намалена с 2,3 милиона паунда от първоначалната искана цена от 22 милиона паунда. Къщата със седем спални, 18 бани, плувен басейн и кино, дори включва икономка. Цената на този чисто нов луксозен апартамент е намалена с 26,7%, което е най-голямата отстъпка, виждана някога на пазара. Той предлага спираща дъха гледка към Бурдж Халифа, най-високата сграда в света, пише Il Messaggero.

Невъзможно е вилите да се продадат

Същото важи и за просторна къща със седем спални в ексклузивния комплекс Arabian Ranches, чиято първоначална цена от 5,5 милиона паунда е намалена с 1,1 милиона паунда.

Жилищата на силно търсените острови Джумейра също отбелязаха подобен спад в цените през последните дни: вила с пет спални с гледка към езерото отбеляза спад в цената с 10 милиона паунда.

Новината идва на фона на ново проучване, което показва, че общият брой сделки на някога процъфтяващия пазар на имоти в Дубай е спаднал с повече от 50% този месец. Чуждестранните инвеститори, които са купили имоти в ОАЕ с надеждата да спечелят милиони, са оставени в неизвестност, неспособни да продадат скъпите си вили, тъй като Иран продължава да изстрелва ракети и дронове към страната.

Вилите на инфлуенсърите

Звездата от риалити телевизията Сам Гоуланд обяви за продажба луксозна вила само дни преди началото на войната, приемайки оферти за над 2 милиона паунда, но рискува да загуби 500 000 паунда поради падащите цени на имотите. Той избяга от войната, намирайки убежище в Тайланд.

Вчера цената на вила с пет спални край езерото на ексклузивния остров Джумейра беше намалена с девет процента - от 1 милион паунда до около 900 000 паунда. Имотът с пет спални и шест бани се гордее с обширна градина и гледка към океана. Цената на друга къща бе намалена с повече от 15%. Тя има пет спални и седем бани, която включва и стая за прислужница, беше обявена за 5,4 милиона паунда и сега е на пазара за 4,5 милиона паунда. Жилищният имот се гордее с пешеходно местоположение със силно чувство за общност.

Вила в Лайм Трий Вали, първоначално обявена за 6,8 милиона паунда, е намалила значително цената си до 4,5 милиона паунда. Семейната резиденция с площ от 1270 квадратни метра е заобиколена от извисяващи се палми и разполага с няколко просторни трапезарии.

Инвеститорите са в бягство

Откакто първите ракетни атаки започнаха на 28 февруари, пристанища, петролни рафинерии, летища и някои жилищни райони са били обект на нападения. Това предизвика рязък спад на акциите на компаниите за недвижими имоти в Дубай и Абу Даби, включително най-голямата в страната Emaar Properties, която построи Бурж Халифа.

Драстичните промени оказват осезаемо въздействие върху много британски влиятелни хора и инвеститори в имоти, които набързо избягаха от ОАЕ, след като ракетите започнаха да удрят градове миналия месец.