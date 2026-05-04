Кола се вряза в тълпа в Лайпциг, двама души загинаха ВИДЕО

Кола се вряза в тълпа в центъра на източногерманския град Лайпциг в понеделник, съобщи местната телевизия MDR, позовавайки се на полицията.
По първоначална непотвърдена информация има две жертви и множество ранени хора.
A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, killing two people and injuring several others.May 4, 2026
Шофьор е арестуван, съобщи полицията в Саксония, след като полицията в Лайпциг потвърди пред Reuters, че има ранени от автомобил, но не можа да даде повече подробности.
Volkswagen с човек на покрива е бил видян да се движи с висока скорост през пешеходна зона, съобщи местната телевизия Radio Leipzig.
Радио Лайпциг цитира очевидци, които казват, че е имало няколко тела, покрити с чаршафи, както и намушкване.
Полицията в Саксония съобщи в социалните медии, че се провежда полицейска операция в центъра на Лайпциг, като моли гражданите да поддържат аварийните маршрути свободни и да следват инструкциите на службите за спешна помощ на място.
"Кола блъсна няколко души на Гримайше щрасе и избяга. Шофьорът е задържан и в момента няма друга опасност, произтичаща от него. Ще продължим да предоставяме актуализации."